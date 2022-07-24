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تعيين الشيخ أحمد نواف الصباح رئيسا لمجلس الوزراء الكويتي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 24 يوليو 2022, 09:40 مساء
تعيين الشيخ أحمد نواف الصباح رئيسا لمجلس الوزراء الكويتي
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أفادت وكالة الأنباء الكويتية، مساء الأحد، بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسًا لمجلس الوزراء.

وحسب وكالة الأنباء الكويتية، أصدر أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمرًا بتعيين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد نواف رئيسًا للوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.

السيرة الذاتية لأحمد نواف الأحمد
وفي شهر مارس 2022، صدر مرسوم أميري بتعيين الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية،.

والشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح من مواليد 1956 عسكري كويتي برتبة فريق أول متقاعد بوزارة الداخلية الكويتية، كان يشغل منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية منذ 9 مارس 2022، وكان يشغل قبل ذلك منصب نائب رئيس الحرس الوطني وهو الابن الأكبر للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

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وسبق أن كان عضوًا في الجمعية العمومية الخاصة بنادي العربي، وكان مديرًا للكرة خلال العصر الذهبي للنادي. كذلك شغل منصب رئيس الاتحاد الدولي للشرطة، وترأس أيضًا اتحاد الشرطة الكويتي.

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