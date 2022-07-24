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وفاة 10 أشخاص بينهم 4 أطفال في اليمن جراء سيول

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 24 يوليو 2022, 03:39 مساء
وفاة 10 أشخاص بينهم 4 أطفال في اليمن جراء سيول
سيول ناجمة عن أمطار غزيرة أدت إلى وفاة عشرة أشخاص بينهم أربعة أطفال في اليمن. (الإنترنت)
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توفي عشرة أشخاص في اليمن الأحد، بينهم أربعة أطفال جراء سيول ناجمة عن أمطار غزيرة تتساقط على عدة مناطق في البلد الفقير الغارق في الحرب، فيما توقفت الحركة المرورية في أحياء بالعاصمة، حسبما أفاد مصدر طبي والسلطات المحلية.

وتشهد صنعاء التي تضم أبنية تاريخية مدرجة على لائحة الأمم المتحدة للمواقع الأثرية العالمية، ومناطق مجاورة لها، تساقطًا للأمطار منذ الأسبوع الماضي اشتدت وتيرتها بشكل كبير منذ أمس السبت، وفقًا لمراسل وكالة «فرانس برس».

وقال طبيب في المستشفى الجمهوري في صنعاء لـ«فرانس برس»، إن الأمطار «تسببت في انهيار جزء من مبنى في العاصمة، ما أدى إلى وفاة أربعة أطفال»، ويقع المبنى المكون من ثلاثة طوابق في أحد الأحياء التاريخية.

انقطاع شبه كلي للحركة المرورية
وكانت شرطة المرور بأمانة العاصمة، أعلنت السبت، «انقطاعًا شبه كلي للحركة المرورية في عدد من الشوارع والتقاطعات نتيجة سيول الأمطار الغزيرة»، حسبما نقلت وكالة الأنباء «سبأ» الناطقة باسم الحوثيين الذين يسيطرون على صنعاء منذ سنوات.

وفي محافظة ذمار جنوب صنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، توفي ستة أشخاص جراء تدفق سيول الأمطار، حسبما أفادت «سبأ» الأحد.

ونقلت عن رئيس عمليات لجنة الطوارئ بالمحافظة نشوان السماوي، أن «سيول الأمطار جرفت سيارة أثناء عبورها» على إحدى الطرق «ما أدى إلى وفاة ستة أشخاص كانوا على متنها».

وتتسبب الأمطار الغزيرة والسيول التي تضرب اليمن في وفاة العشرات سنويًا في أنحاء البلاد.

ويشهد اليمن صراعًا منذ 2014 بين الحوثيين المدعومين من إيران والحكومة المدعومة من تحالف عسكري بقيادة السعودية، ما أدى إلى وفاة مئات الآلاف ودفع الملايين إلى حافة المجاعة. وتسود هدنة هشة في البلاد منذ أبريل.

وبسبب النزاع، تواجه السلطات المحلية صعوبات في جمع الأموال، من أجل صيانة المواقع المهمة والتاريخية في البلد الفقير.

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