السيسي يؤكد لـ«لافروف» ضرورة تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية في الأزمة الأوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أهمية تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية للأزمة الروسية الأوكرانية.

وشدد السيسي، خلال لقاء مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ونائبه ميخائيل بوجدانوف، على دعم مصر لكافة المساعي التي من شأنها سرعة تسوية الأزمة سياسياً من أجل الحفاظ على الامن والاستقرار الدوليين، «مع استعداد مصر لدعم هذا المسار من خلال اتصالاتها وتحركاتها الدولية مع جميع القوى الفاعلة سواء في الإطار الثنائي أو المتعدد الأطراف»، بحسب بيان للرئاسة المصرية اليوم.

وأوضح البيان أن لافروف، أطلع الرئيس المصري، على آخر تطورات الأوضاع بشأن الأزمة الأوكرانية ومستجدات التحركات الروسية في هذا الإطار على المستوى الدولي.

لافروف ينقل رسالة من بوتين للرئيس السيسي

اللقاء حضره وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ونائب مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالخارجية الروسي ماكسيم ماكسيموف.

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فيما نقل لافروف للرئيس السيسي، رسالة من نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، «تناولت بعض موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين، والإعراب عن الأهمية التي توليها روسيا تجاه ترسيخ العلاقات الثنائية مع مصر في إطار اتفاق الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين من خلال المشروعات التنموية المشتركة الجاري تنفيذها حالياً».

وتضمنت الرسالة «الإعراب عن التقدير تجاه مبادرة مصر لتشكيل لجنة الاتصال الوزارية في إطار جامعة الدول العربية»، والتي تستهدف تسوية الأزمة الأوكرانية، وما جرى خلالها من زيارة للعاصمة الروسية موسكو من قبل وزراء الخارجية المعنيين.