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الإمارات تسجل 3 إصابات جديدة بـ«جدري القرود»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 24 يوليو 2022, 12:34 مساء
الإمارات تسجل 3 إصابات جديدة بـ«جدري القرود»
علم دولة الإمارات في دبي. (الإنترنت)
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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات تسجيل ثلاث حالات جديدة بـ«جدري القرود»، وفق السياسة المتبعة لدى الجهات الصحية للرصد والتقصي المبكر للمرض.

وأوصت الوزارة، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الأحد، أفراد المجتمع بضرورة اتباع كافة إجراءات السلامة والوقاية الصحية، وأخذ التدابير الوقائية عند السفر والتجمعات، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

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وأشارت إلى أن الجهات الصحية بالدولة تتخذ كافة الإجراءات اللازمة بما فيها التقصي وفحص المخالطين ومتابعتهم، علاوة على العمل المستمر والدؤوب لضمان جاهزية القطاع الصحي لكافة الأوبئة والأمراض المعدية.

ضرورة أخذ المعلومات من المصادر الرسمية في البلاد
ودعت الوزارة الجمهور إلى ضرورة أخذ المعلومات من المصادر الرسمية في البلاد، وتجنب تداول الشائعات والمعلومات المغلوطة، عوضًا عن أهمية متابعة المستجدات والإرشادات التي تصدر من الجهات الصحية.

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