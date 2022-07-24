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الاحتلال يقتل فلسطينيين اثنين في اشتباك بالضفة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 24 يوليو 2022, 08:38 صباحا
الاحتلال يقتل فلسطينيين اثنين في اشتباك بالضفة الغربية
جندي إسرائيلي بالضفة الغربية، (أرشيفية: الإنترنت)
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قال مسؤولون فلسطينيون وإسرائيليون إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت اثنين من المقاومين الفلسطينيين في معركة بالأسلحة النارية في الضفة الغربية المحتلة قبل فجر يوم الأحد.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل شابين وإصابة ستة آخرين في الاشتباك الذي وقع في منزل في مدينة نابلس الفلسطينية. وأعلنت جماعة «كتائب شهداء الأقصى»، التابعة لحركة «فتح»، أن القتيلين من أعضائها، وفق وكالة «رويترز». 

وقالت الشرطة إن قوات أمن الاحتلال الإسرائيلي، التي كانت على ما يبدو في مهمة لاعتقال شخص، تعرضت لإطلاق نار من مسلحين خارج منزل شخص مطلوب اعتقاله وردت باستخدام الذخيرة الحية وغيرها من الوسائل حتى تم القضاء على الإرهابيين داخل المنزل وعلى سطحه.

تفاصيل الاشتباكات في الضفة الغربية
وقال أحد الجيران واسمه ناصر استيتيه (60 عامًا) إنه سمع طلقات نارية من داخل المنزل قبل أن تطلق قوات الاحتلال النار بكثافة على المنزل. وقال إنهم كانوا ينادون على اسم شخص ويطلبون منه الاستسلام. وأظهرت صور من الموقع مكان الحادث أن جزءًا من الجدار في الطابق العلوي قد دمر.

وقال المسؤول الفلسطيني الكبير حسين الشيخ على «تويتر»: «جريمة أخرى ترتكبها قوات الاحتلال في البلدة القديمة من مدينة نابلس وسقوط شهداء وجرحى وتدمير بيوت وحرق ممتلكات، ندين بشدة هذه الجريمة ونحمل الاحتلال تداعياتها».

وانهارت محادثات السلام التي توسطت فيها الولايات المتحدة بهدف إقامة دولة فلسطينية في القدس الشرقية والضفة الغربية وغزة في 2014 وليس هناك أي علامة على استئنافها.  

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