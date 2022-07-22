ماكرون يبحث مع السيسي الأمن الغذائي العالمي ومكافحة الاحتباس الحراري

القاهرة - بوابة الوسط

بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي الجمعة في باريس، عدة ملفات منها الأمن الغذائي ومكافحة الاحتباس الحراري.

ووسط مخاوف متزايدة من آثار الغزو الروسي لأوكرانيا على إمدادات الأغذية العالمية، ناقش الرئيسان «سبل التعامل مع العواقب الاقتصادية وتلك المتعلقة بالطاقة والأمن الغذائي العالمي لهذا النزاع»، وفق بيان الرئاسة الفرنسية، نقلته وكالة «فرانس برس».

وتطرق ماكرون والسيسي أيضًا إلى مكافحة الاحترار المناخي، علما أنه من المقرر أن تستضيف مصر مؤتمر الأطراف للمناخ "كوب 27" في منتجع شرم الشيخ في نوفمبر. وأضاف الإليزيه أن «الرئيسين عرضا القضايا الرئيسية للتعاون الثنائي».