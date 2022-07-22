Atwasat

السعودية تحبط تهريب نحو 15 مليون حبة كبتاغون

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 22 يوليو 2022, 07:05 مساء
السعودية تحبط تهريب نحو 15 مليون حبة كبتاغون
ضبّاط من مديرية مكافحة المخدرات بالسعودية خلال ضبط شحنة من الكبتاغون بجدة، (أرشيفية: ا ف ب)
alwasat radio

أعلنت السعودية، الجمعة، ضبط نحو 15 مليون حبة من الكبتاغون التي تكافح السلطات محاولات تهريبها وتوزيعها منذ سنوات على نطاق في المملكة وفي جميع أنحاء المنطقة.

وتعتبر المملكة، صاحبة أكبر اقتصاد في العالم العربي، إحدى أكبر أسواق الكبتاغون في الشرق الأوسط، حسب وكالة «فرانس برس».

ونقلت قناة «الإخبارية» الحكومية عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها تمكنت من إحباط «محاولة لتهريب نحو 15 مليون حبة كبتاغون في إرسالية وردت إلى المملكة عبر ميناء جدة الإسلامي» في غرب البلاد.

المضبوطات كانت مخبأة داخل آلة
وكانت المضبوطات «مخبأة بطريقة فنية في إرسالية عبارة عن آلة لصناعة الكتل الخرسانية». وقالت الهيئة أنه «بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، تم القبض على مستقبل الممنوعات داخل المملكة وهو شخص واحد».

- الأمن اللبناني يوقف مواطنا سعوديا في مطار بيروت لمحاولته تهريب «الكبتاغون»
-  تجارة الكبتاغون المخدر تجاوزت 5 مليارات دولار بالشرق الأوسط خلال 2021
-  لبنان يوقف أبرز مهربي «الكبتاغون» إلى دول عربية

الكبتاغون أساسا هو التسمية التجارية لعقار نال براءة اختراع في ألمانيا في أوائل الستينات من القرن الماضي، مؤلف من أحد أنواع الأمفيتامينات المحفزة ويدعى فينيثلين، مخصص لعلاج اضطرابي نقص الانتباه والأرق من بين حالات أخرى.

وحظر استخدام العقار لاحقا ليتحول مخدرا ينتج ويستهلك بشكل شبه حصري في منطقة الشرق الأوسط. وتعلن المملكة بانتظام عن مضبوطات حبوب الكبتاغون التي تأتي بشكل أساسي من سورية ولبنان عبر الشحنات، لا سيما الفواكه والخضروات. وقالت الجمارك إنها ضبطت 119 مليون حبة العام الماضي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«فيسبوك» تقتبس تعديلا من «تيك توك»

«فيسبوك» تقتبس تعديلا من «تيك توك»
السعودية.. إحالة مواطن للنيابة لاتهامه بتسهيل دخول «صحفي يهودي» لمكة

السعودية.. إحالة مواطن للنيابة لاتهامه بتسهيل دخول «صحفي يهودي» لمكة
صراع قوي من أجل ملامسة «ذهب الدوري»

صراع قوي من أجل ملامسة «ذهب الدوري»
لجنة التحقيق بالهجوم على «كابيتول»: ترامب فتح الطريق أمام الفوضى والفساد

لجنة التحقيق بالهجوم على «كابيتول»: ترامب فتح الطريق أمام الفوضى والفساد
بالفوز على الأهلي.. الزمالك يتوج بطلا لكأس مصر 2021 للمرة الـ28 في تاريخه

بالفوز على الأهلي.. الزمالك يتوج بطلا لكأس مصر 2021 للمرة الـ28 في تاريخه
لماذا رفع البنك المركزي الأوروبي الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات؟

لماذا رفع البنك المركزي الأوروبي الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات؟
لافروف يزور جامعة الدول العربية الأحد ويتحدث أمام مجلس مندوبيها

لافروف يزور جامعة الدول العربية الأحد ويتحدث أمام مجلس مندوبيها
متفوقا على مصر.. منتخب السنغال يتوج بجائزة أفضل منتخب أفريقي للعام 2022

متفوقا على مصر.. منتخب السنغال يتوج بجائزة أفضل منتخب أفريقي للعام 2022
بالفيديو: جمال أبونوارة يتابع مجريات الصيانة لملعب طرابلس الدولي

بالفيديو: جمال أبونوارة يتابع مجريات الصيانة لملعب طرابلس الدولي
البيت الأبيض يعلن إصابة الرئيس بايدن بفيروس كورونا

البيت الأبيض يعلن إصابة الرئيس بايدن بفيروس كورونا
ريال مدريد يحسم موقفه بشأن عودة كريستيانو رونالدو

ريال مدريد يحسم موقفه بشأن عودة كريستيانو رونالدو
بالفيديو: مدرب الأهلي طرابلس: مواجهة الاتحاد مفتاح التتويج بلقب الدوري الممتاز

بالفيديو: مدرب الأهلي طرابلس: مواجهة الاتحاد مفتاح التتويج بلقب الدوري الممتاز
بالفيديو.. «سداسي التتويج»: الأولمبي ينتعش والاتحاد يتقاسم الصدارة مع الأهلي طرابلس

بالفيديو.. «سداسي التتويج»: الأولمبي ينتعش والاتحاد يتقاسم الصدارة مع الأهلي ...
بدء العمل في إنشاء أول محطة نووية في مصر

بدء العمل في إنشاء أول محطة نووية في مصر
عمرو دياب يتخطى حاجز المليار استماع عبر «أنغامي»

عمرو دياب يتخطى حاجز المليار استماع عبر «أنغامي»
مختنق البؤس والمراوحة

مختنق البؤس والمراوحة
رئيس «سي آي إيه» يتحدث عن «رهانات غبية» فاقمت أزمة سريلانكا

رئيس «سي آي إيه» يتحدث عن «رهانات غبية» فاقمت أزمة سريلانكا
النيابة العامة تحقق في واقعة إطلاق النار على مواطن وابنته في البيضاء

النيابة العامة تحقق في واقعة إطلاق النار على مواطن وابنته في البيضاء
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
مقتل 3 عسكريين سوريين بغارة جوية إسرائيلية قرب دمشق
مقتل 3 عسكريين سوريين بغارة جوية إسرائيلية قرب دمشق
«الوطنية للإعلام» اللبنانية تبدأ إضرابا مفتوحا بسبب تردي الأوضاع المعيشية
«الوطنية للإعلام» اللبنانية تبدأ إضرابا مفتوحا بسبب تردي الأوضاع ...
السعودية.. إحالة مواطن للنيابة لاتهامه بتسهيل دخول «صحفي يهودي» لمكة
السعودية.. إحالة مواطن للنيابة لاتهامه بتسهيل دخول «صحفي يهودي» ...
السعودية تبلغ إيران بموافقتها على رفع الحوار بينهما إلى «المستوى السياسي»
السعودية تبلغ إيران بموافقتها على رفع الحوار بينهما إلى «المستوى ...
الرئيس السيسي يصل باريس في زيارة رسمية
الرئيس السيسي يصل باريس في زيارة رسمية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شاهد: ردود فعل غاضبة على تقرير تلفزيوني لصحفي إسرائيلي تسلل إلى مكة.. ووزير في حكومة لابيد يصفه بـ«الغبي والضار»
شاهد: ردود فعل غاضبة على تقرير تلفزيوني لصحفي إسرائيلي تسلل ......
ولي العهد السعودي يستقبل بايدن في قصر السلام في جدة
ولي العهد السعودي يستقبل بايدن في قصر السلام في جدة...
بادرة تجاه إسرائيل.. السعودية تعلن فتح أجوائها «لجميع الناقلات الجوية»
بادرة تجاه إسرائيل.. السعودية تعلن فتح أجوائها «لجميع ......
مصر: الحكم بإعدام قاتل طالبة المنصورة
مصر: الحكم بإعدام قاتل طالبة المنصورة...
«البنتاغون»: مقتل زعيم «داعش» في سورية في غارة أميركية
«البنتاغون»: مقتل زعيم «داعش» في سورية في غارة أميركية...
المزيد
السعودية تحبط تهريب نحو 15 مليون حبة كبتاغون
السعودية تحبط تهريب نحو 15 مليون حبة كبتاغون...
سورية تطالب مجلس الأمن والأمم المتحدة بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية على دمشق
سورية تطالب مجلس الأمن والأمم المتحدة بإدانة الاعتداءات ......
مقتل وإصابة 8 أشخاص بنزاع عشائري شمال شرق بغداد
مقتل وإصابة 8 أشخاص بنزاع عشائري شمال شرق بغداد...
الرئيس السيسي يصل باريس في زيارة رسمية
الرئيس السيسي يصل باريس في زيارة رسمية...
السعودية تبلغ إيران بموافقتها على رفع الحوار بينهما إلى «المستوى السياسي»
السعودية تبلغ إيران بموافقتها على رفع الحوار بينهما إلى ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط