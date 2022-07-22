السعودية تحبط تهريب نحو 15 مليون حبة كبتاغون

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت السعودية، الجمعة، ضبط نحو 15 مليون حبة من الكبتاغون التي تكافح السلطات محاولات تهريبها وتوزيعها منذ سنوات على نطاق في المملكة وفي جميع أنحاء المنطقة.

وتعتبر المملكة، صاحبة أكبر اقتصاد في العالم العربي، إحدى أكبر أسواق الكبتاغون في الشرق الأوسط، حسب وكالة «فرانس برس».

ونقلت قناة «الإخبارية» الحكومية عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها تمكنت من إحباط «محاولة لتهريب نحو 15 مليون حبة كبتاغون في إرسالية وردت إلى المملكة عبر ميناء جدة الإسلامي» في غرب البلاد.

المضبوطات كانت مخبأة داخل آلة

وكانت المضبوطات «مخبأة بطريقة فنية في إرسالية عبارة عن آلة لصناعة الكتل الخرسانية». وقالت الهيئة أنه «بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، تم القبض على مستقبل الممنوعات داخل المملكة وهو شخص واحد».

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الكبتاغون أساسا هو التسمية التجارية لعقار نال براءة اختراع في ألمانيا في أوائل الستينات من القرن الماضي، مؤلف من أحد أنواع الأمفيتامينات المحفزة ويدعى فينيثلين، مخصص لعلاج اضطرابي نقص الانتباه والأرق من بين حالات أخرى.

وحظر استخدام العقار لاحقا ليتحول مخدرا ينتج ويستهلك بشكل شبه حصري في منطقة الشرق الأوسط. وتعلن المملكة بانتظام عن مضبوطات حبوب الكبتاغون التي تأتي بشكل أساسي من سورية ولبنان عبر الشحنات، لا سيما الفواكه والخضروات. وقالت الجمارك إنها ضبطت 119 مليون حبة العام الماضي.