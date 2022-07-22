سورية تطالب مجلس الأمن والأمم المتحدة بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية على دمشق

القاهرة - بوابة الوسط

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين السورية مجلس الأمن الدولي، والأمم المتحدة، بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية على العاصمة دمشق.

جاء ذلك في رسالتين متطابقتين أرسلتهما الوزارة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن، حول «الاعتداءات الإجرامية الإسرائيلية التي تعرض لها محيط مدينة دمشق فجر اليوم الجمعة؛ ما أسفر عن مقتل ثلاثة عسكريين وإصابة سبعة آخرين»، بحسب ما ذكرته الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) اليوم الجمعة.

احتفاظ بحق الرد

وقالت الوزارة في رسالتيها: «إن الجمهورية العربية السورية تعيد التأكيد على احتفاظها بحق الرد بالوسائل المناسبة التي يقرها القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة في مواجهة هذه الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

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وأضافت: «تشدد سورية مجددا على مطالبتها مجلس الأمن والأمانة العامة للأمم المتحدة بممارسة مسؤولياتهم المعقودة لهم بموجب الميثاق والقيام دون تردد أو تأخير بإدانة هذا العدوان الإسرائيلي الجديد وفرض احترام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة على (إسرائيل)، وكذلك الالتزام الإسرائيلي بتطبيق بنود اتفاق (فصل القوات وفك الاشتباك) الموقع في جنيف بتاريخ 31 مايو 1974، وهو الاتفاق الذي ينص في فقرته الأولى على وقف إطلاق النار في البر والبحر والجو».

اعتداءات إسرائيلية وانتهاكات أميركية

تابعت الوزارة: «لا يمكن التعامل مع هذه الاعتداءات الإسرائيلية بمعزلٍ عن الاعتداءات والانتهاكات الأميركية لمبادئ القانون الدولي من خلال احتلالها الشمال الشرقي من سورية ونهبها النفط وتقديمها السلاح للميليشيات المستأجرة من قبلها، بهدف تأخير الحل السياسي بل ومنعه، وعرقلة إعادة الأمن والاستقرار إلى سورية».

يشار إلى أن هذا القصف هو الثاني خلال الأسبوع الجاري، حيث استهدفت إسرائيل مناطق في محيط مطار دمشق الدولي يوم الثلاثاء الماضي، كما يعتبر هذا القصف هو الخامس عشر منذ بداية العام.