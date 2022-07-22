مقتل وإصابة 8 أشخاص بنزاع عشائري شمال شرق بغداد

القاهرة - بوابة الوسط

أفاد بيان أمني عراقي، اليوم الجمعة، بأن القوات الأمنية اعتقلت شخصين متهمين بقتل خمسة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين بإطلاق نار على خلفية نزاع عشائري في إحدى المناطق التابعة لمحافظة ديالى (57 كم شمال شرقي بغداد).

وأوضح بيان لخلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية، أن القوات الأمنية ألقت القبض على متهمين اثنين أقدما على فتح النار من بندقية نوع كلاشينكوف، ما أدى إلى مقتل خمسة مواطنين، وإصابة ثلاثة آخرين بعد مهاجمة عجلة كانت تقلهم وحرقها في ناحية المنصورية بقضاء الخالص في محافظة ديالى.

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وذكر البيان أن المعلومات تشير إلى أن الحادث جاء على خلفية نزاع عشائري.