الرئيس السيسي يصل باريس في زيارة رسمية

القاهرة - بوابة الوسط

وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى العاصمة الفرنسية باريس في زيارة رسمية «تلبيةً لدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون».

وقال الناطق باسم رئاسة الجمهورية المصرية، في بيان اليوم، إن السيسي وصل اليوم إلي مطار أورلى الدولي في العاصمة الفرنسية.

- ماكرون يستقبل الرئيس الإماراتي لبحث ملف الطاقة

وأوضح أن الزيارة ستشمل عقد مباحثات قمة بين الرئيسين تتناول عدداً من الملفات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية، فضلاً عن الموضوعات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية، إلى جانب بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة المستويات.

والإثنين الماضي، استقبل الرئيس الفرنسي، في قصر الإليزيه، رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، في أول زيارة دولة خارجية له منذ توليه منصبه.