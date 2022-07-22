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السعودية تبلغ إيران بموافقتها على رفع الحوار بينهما إلى «المستوى السياسي»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 22 يوليو 2022, 11:58 صباحا
السعودية تبلغ إيران بموافقتها على رفع الحوار بينهما إلى «المستوى السياسي»
صورة مركبة للعلمين السعودي والإيراني, (الإنترنت)
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قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، إن المملكة العربية السعودية أبلغت بلاده بالموافقة على انتقال الحوار الهادف الى إعادة العلاقات المقطوعة منذ أعوام بين الخصمين الإقليميين من المستوى الأمني الى السياسي.

فيما أكد الوزير الإيراني أن الإمارات والكويت تعتزمان رفع تمثيلهما الدبلوماسي في طهران إلى مستوى سفير قريبا، بعد خفضه على إثر قطع العلاقات بين إيران والسعودية، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية «أ ف ب».

وأجرت الرياض وطهران خمس جولات من الحوار في بغداد، بدءا من العام الماضي، وأقيمت الجولة الأخيرة في إبريل الماضي، وحضرها مسؤولون في أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ورئاسة الاستخبارات السعودية، وفق تقارير صحفية.

وقال أمير عبداللهيان «فيما يخصّ السعودية، أجرينا خمس جولات من المفاوضات أقيمت بشكل رئيسي على المستوى الأمني، وتم تحقيق تقدم في هذه المفاوضات»، وذلك في حوار مع التلفزيون الرسمي ليل الخميس.

رسالة من وزير الخارجية العراقي
وأضاف «تلقينا الأسبوع الماضي رسالة من وزير الخارجية العراقي (فؤاد حسين)، بأن الجانب السعودي مستعد لنقل المباحثات إلى المستوى السياسي والعلني، ونحن أبدينا استعدادنا لدخول المباحثات المرحلة السياسية».

وأعرب عن أمله بأن يؤدي ذلك «إلى عودة العلاقات الدبلوماسية بين السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى طبيعتها».

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وقطعت السعودية علاقاتها مع إيران في يناير 2016، بعد تعرض سفارتها في طهران وقنصليتها في مشهد، لاعتداءات من قبل محتجين على إعدام الرياض رجل الدين السعودي الشيعي المعارض نمر النمر.

وبدأت جلسات الحوار بين البلدين في إبريل 2021، بتسهيل من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الذي تربطه علاقات جيدة بالجانبين.

وزار الكاظمي الرياض وطهران في يونيو الماضي، ضمن جهود تسهيل الحوار، وشدد على أهمية «استقرار المنطقة».

وتعد الجمهورية الإسلامية والسعودية أبرز قوتين إقليميتين في الخليج، وهما على طرفي نقيض في معظم الملفات الإقليمية، وأبرزها النزاع في اليمن، حيث تقود الرياض تحالفا عسكريا داعما للحكومة المعترف بها دوليا، وتتهم طهران بدعم الحوثيين الذين يسيطرون على مناطق واسعة في شمال البلاد أبرزها العاصمة صنعاء.

نفوذ إيران الإقليمي
كذلك، تبدي السعودية قلقها من نفوذ إيران الإقليمي وتتّهمها بـ«التدخّل» في دول عربية، مثل سورية والعراق ولبنان، وتتوجّس من برنامجها النووي وقدراتها الصاروخية.

وتأتي تصريحات أمير عبداللهيان، بشأن الحوار مع الرياض، بعد أيام من تأكيد الإمارات أنها تبحث في تعيين سفير في طهران، بعدما خفضت تمثيلها إثر قطع العلاقات الإيرانية السعودية.

وقال مستشار الرئيس الإماراتي للشؤون الدبلوماسية أنور قرقاش «نبحث بالفعل في مسألة إرسال سفير إلى إيران»، مشددا في تصريحات للصحفيين على ضرورة خفض «التصعيد» الإقليمي.

وأكد الوزير الإيراني أن «الإمارات قررت إرسال سفير الى طهران»، متوقعا أن يحصل هذا الأمر «قريبا»، وأفاد عن خطوة كويتية مماثلة.

وقال «قدّمت الكويت سفيرها ونحن أبدينا موافقتنا (على اسمه).. السفير الكويتي الجديد سيصل إلى طهران في الأيام القليلة المقبلة».

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