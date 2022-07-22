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السعودية.. إحالة مواطن للنيابة لاتهامه بتسهيل دخول «صحفي يهودي» لمكة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 22 يوليو 2022, 10:46 صباحا
السعودية.. إحالة مواطن للنيابة لاتهامه بتسهيل دخول «صحفي يهودي» لمكة
مصلون في باحة المساجد الحرام في مكة. 1 يوليو 2022. (أ ف ب)
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أعلن الناطق الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم الجمعة، إحالة مواطن إلى النيابة العامة لقيامه بنقل وتسهيل دخول أحد الصحفيين (غير المسلمين) والذي يحمل الجنسية الأميركية إلى العاصمة المُقدسة عبر سلوكه المسار الخاص بالمُسلمين، «في مخالفة صريحة للأنظمة التي تحظر دخول مكة المكرمة لغير المُسلمين، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه».

ونوّه الناطق على جميع القادمين إلى المملكة، بضرورة احترام الأنظمة والالتزام بما تقضي به، خصوصاً ما يتعلق بالحرمين الشريفين والمشاعر المُقدّسة، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأشار إلى أن أي مخالفة من هذا النوع تعتبر جريمة لن يتم التساهل معها، وسيتم تطبيق العقوبات على مرتكبيها استناداً إلى الأنظمة ذات الصلة، مؤكداً إحالة قضية الصحفي مرتكب الجريمة للنيابة العامة لاتخاذ ما يلزم بحقه وفق الأنظمة.

الصحفي الإسرائيلي جيل تاماري يدخل مكة
كان الصحفي الإسرائيلي جيل تاماري الذي زار السعودية لتغطية زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمملكة، استغل فرصة وجوده هناك وذهب إلى مكة، وقاد سيارة في أنحاء المدينة وسجل مقطعا مصورا للقناة الـ 13 الإخبارية الإسرائيلية، وقال في البث: «كنت هنا في مكة. لقد تحقق حلم»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

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وانتقد وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي عيساوي فريج أول أمس الأربعاء، تصرف تاماري، وقال «بث هذا التقرير تصرف غير مسؤول ويسبب أضرارا ويجعل هدف إسرائيل في تطبيع العلاقات مع السعودية أكثر صعوبة».

وكتب تاماري، اعتذارا عبر موقع تويتر، جاء فيه «اود أن أشير مجددا إلى أن هذه الزيارة إلى مكة لم يقصد بها إزعاج المسلمين أو أي شخص آخر.. كان الهدف من هذا المسعى برمته هو عرض أهمية مكة».

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