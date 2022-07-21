Atwasat

أنقرة ترفض اتهامها بقصف دهوك.. وتحذر بغداد من «السقوط في الفخ»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 21 يوليو 2022, 02:33 مساء
أنقرة ترفض اتهامها بقصف دهوك.. وتحذر بغداد من «السقوط في الفخ»
دخان يتصاعد جراء القصف على دهوك شمال العراق، 20 يوليو 2022. (الإنترنت)
alwasat radio

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو الخميس، إن بلاده لم تنفذ أي هجمات تستهدف المدنيين في محافظة دهوك العراقية، حيث أسفرت ضربة جوية عن مقتل تسعة وإصابة 23، أمس الأربعاء، مضيفًا أن السلطات العراقية يجب ألا تسقط في هذا «الفخ».

ورفضت تركيا، الأربعاء، اتهامات مسؤولين عراقيين ووسائل إعلام رسمية بأنها نفذت الهجوم على منتجع جبلي في دهوك. واستدعى العراق السفير التركي في بغداد بشأن الهجوم، وقالت وكالة الأنباء الرسمية العراقية إن الحكومة ستستدعي القائم بالأعمال في أنقرة.

ونقلت وكالة «رويترز» عن تشاووش أوغلو قوله لقناة «تي.آر.تي» الإخبارية الحكومية إن العمليات العسكرية التركية في العراق تستهدف دائمًا حزب العمال الكردستاني المحظور، مضيفًا أن الهجوم على دهوك نفذه «إرهابيون».

وتشن تركيا بصورة معتادة ضربات جوية في شمال العراق، وأرسلت قوات خاصة لدعم هجماتها في إطار حملة طويلة الأمد في العراق وسورية ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني، ووحدات حماية الشعب الكردية السورية. وتعتبر أنقرة الجماعتين منظمتين إرهابيتين.

- برلين تدعو إلى فتح تحقيق طارئ في قصف أسفر عن مقتل 9 مدنيين بالعراق
- العراق يستدعي القائم بالأعمال من أنقرة عقب اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني
- مقتل 5 مدنيين في قصف تركي بشمال العراق

تشاووش أوغلو: العالم كله يعلم أننا لم نشن الهجوم
وأضاف جاويش أوغلو أن التقارير التي تحمّل تركيا مسؤولية الهجوم ما هي إلا محاولات من جانب حزب العمال الكردستاني لعرقلة جهود أنقرة في مكافحة الإرهاب، وتابع: «العالم كله يعلم أننا لن نشن هجومًا على المدنيين»، مضيفًا أن الجيش التركي أبلغ وزارته بأن تركيا لم تنفذ هذا الهجوم.

وأوضح «بعد هذا الهجوم الذي نعتقد أن منظمة (حزب العمال الكردستاني) الإرهابية نفذته، نحن مستعدون لإجراء محادثات مع المسؤولين العراقيين. يمكننا التعاون لإزالة الغموض وكشف الملابسات. وإلى حين يحدث هذا، ليس من الصواب إلقاء اللوم على تركيا».

وحمل حزب العمال الكردستاني السلاح ضد الدولة التركية في العام 1984. ولقي أكثر من 40 ألف شخص مصرعهم في الصراع الذي كان في الماضي يتركز بشكل أساسي في جنوب شرق تركيا، حيث يسعى حزب العمال الكردستاني إلى إقامة وطن للأكراد.

وتجمع العشرات من العراقيين، الأربعاء، أمام السفارة التركية في بغداد للاحتجاج على الهجوم. كما أدانه كبير مبعوثي الأمم المتحدة إلى العراق ودعا إلى إجراء تحقيق.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رئيس «سي آي إيه» يتحدث عن «رهانات غبية» فاقمت أزمة سريلانكا

رئيس «سي آي إيه» يتحدث عن «رهانات غبية» فاقمت أزمة سريلانكا
شاهد: ردود فعل غاضبة على تقرير تلفزيوني لصحفي إسرائيلي تسلل إلى مكة.. ووزير في حكومة لابيد يصفه بـ«الغبي والضار»

شاهد: ردود فعل غاضبة على تقرير تلفزيوني لصحفي إسرائيلي تسلل إلى مكة.. ووزير في ...
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي بنغازي 0 - 1 الأهلي طرابلس» في سداسي التتويج

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي بنغازي 0 - 1 الأهلي طرابلس» في سداسي التتويج
عملية «إيريني» تعلن ضبط شحنة آليات عسكرية كانت في طريقها إلى ليبيا

عملية «إيريني» تعلن ضبط شحنة آليات عسكرية كانت في طريقها إلى ليبيا
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأولمبي 1 - 0 النصر» في سداسي التتويج

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأولمبي 1 - 0 النصر» في سداسي التتويج
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأخضر 1 - 2 الاتحاد» في سداسي التتويج

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأخضر 1 - 2 الاتحاد» في سداسي التتويج
ريشي سوناك وليز تراس في السباق النهائي لرئاسة الحكومة البريطانية

ريشي سوناك وليز تراس في السباق النهائي لرئاسة الحكومة البريطانية
ريشي سوناك وليز تراس في السباق النهائي لرئاسة الحكومة البريطانية

ريشي سوناك وليز تراس في السباق النهائي لرئاسة الحكومة البريطانية
كاركاتير خيري - خطاب التحريض

كاركاتير خيري - خطاب التحريض
بالصور: حريق هائل في تونس

بالصور: حريق هائل في تونس
بتحضير موسع لقناة «WTV».. ثلاث مباريات مهمة في سداسي دوري التتويج الليبي الأربعاء

بتحضير موسع لقناة «WTV».. ثلاث مباريات مهمة في سداسي دوري التتويج الليبي ...
الـ«سيتي» يرفض صفقة «سان جيرمان» بخصوص نيمار.. وغوارديولا: خوفا من الإخلال بالتوازن

الـ«سيتي» يرفض صفقة «سان جيرمان» بخصوص نيمار.. وغوارديولا: خوفا من الإخلال ...
الدبيبة يعلن توزيع القروض والأراضي السكنية للشباب 12 أغسطس

الدبيبة يعلن توزيع القروض والأراضي السكنية للشباب 12 أغسطس
الدبيبة: صرف مرتبات العاملين بالشركات المتعثرة.. وزيادة المعاشات

الدبيبة: صرف مرتبات العاملين بالشركات المتعثرة.. وزيادة المعاشات
«المركزي»: طلبات فتح اعتمادات مستندية لـ793 شركة خلال شهر

«المركزي»: طلبات فتح اعتمادات مستندية لـ793 شركة خلال شهر
الروبل يسجل أعلى مستوى له أمام الدولار منذ مطلع يوليو

الروبل يسجل أعلى مستوى له أمام الدولار منذ مطلع يوليو
حالتنا الليبية

حالتنا الليبية
غموض مصير قانون الرياضة الليبي يطرح تساؤلات حول الغياب بعد مرور أكثر من عام

غموض مصير قانون الرياضة الليبي يطرح تساؤلات حول الغياب بعد مرور أكثر من عام
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
سورية: إردوغان لم يحقق «أهدافه» خلال القمة مع رئيسي وبوتين
سورية: إردوغان لم يحقق «أهدافه» خلال القمة مع رئيسي وبوتين
شاهد: ردود فعل غاضبة على تقرير تلفزيوني لصحفي إسرائيلي تسلل إلى مكة.. ووزير في حكومة لابيد يصفه بـ«الغبي والضار»
شاهد: ردود فعل غاضبة على تقرير تلفزيوني لصحفي إسرائيلي تسلل إلى ...
أوغلو: تركيا لا تطلب الإذن لشن هجمات في سورية
أوغلو: تركيا لا تطلب الإذن لشن هجمات في سورية
تحذير أممي من تبعات استمرار غلق الطرق في اليمن
تحذير أممي من تبعات استمرار غلق الطرق في اليمن
برلين تدعو إلى فتح تحقيق طارئ في قصف أسفر عن مقتل 9 مدنيين بالعراق
برلين تدعو إلى فتح تحقيق طارئ في قصف أسفر عن مقتل 9 مدنيين ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ولي العهد السعودي يستقبل بايدن في قصر السلام في جدة
ولي العهد السعودي يستقبل بايدن في قصر السلام في جدة...
بادرة تجاه إسرائيل.. السعودية تعلن فتح أجوائها «لجميع الناقلات الجوية»
بادرة تجاه إسرائيل.. السعودية تعلن فتح أجوائها «لجميع ......
قطر تقدم دعما ماليا بقيمة 60 مليون دولار للجيش اللبناني
قطر تقدم دعما ماليا بقيمة 60 مليون دولار للجيش اللبناني...
مصر: الحكم بإعدام قاتل طالبة المنصورة
مصر: الحكم بإعدام قاتل طالبة المنصورة...
«البنتاغون»: مقتل زعيم «داعش» في سورية في غارة أميركية
«البنتاغون»: مقتل زعيم «داعش» في سورية في غارة أميركية...
المزيد
أنقرة ترفض اتهامها بقصف دهوك.. وتحذر بغداد من «السقوط في الفخ»
أنقرة ترفض اتهامها بقصف دهوك.. وتحذر بغداد من «السقوط في ......
حداد وتظاهرات في العراق بعد مقتل 9 مدنيين.. والسلطات تحمل تركيا المسؤولية
حداد وتظاهرات في العراق بعد مقتل 9 مدنيين.. والسلطات تحمل ......
بدء العمل في إنشاء أول محطة نووية في مصر
بدء العمل في إنشاء أول محطة نووية في مصر...
برلين تدعو إلى فتح تحقيق طارئ في قصف أسفر عن مقتل 9 مدنيين بالعراق
برلين تدعو إلى فتح تحقيق طارئ في قصف أسفر عن مقتل 9 مدنيين ......
تحذير أممي من تبعات استمرار غلق الطرق في اليمن
تحذير أممي من تبعات استمرار غلق الطرق في اليمن...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط