حداد وتظاهرات في العراق بعد مقتل 9 مدنيين.. والسلطات تحمل تركيا المسؤولية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس الوزراء العراقي، اليوم الخميس، يوم حداد وطني غداة مقتل تسعة مدنيين في قصف على منتجع سياحي في شمال العراق، حملت بغداد مسؤوليته لأنقرة؛ فيما تظاهر العشرات ضد تركيا.

ومن المقرر أن تغادر جثامين الضحايا مطار أربيل، عاصمة إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي، صباح الخميس، إلى بغداد قبل أن تُسلَّم للعائلات لتشييعها، حسبما نقلت وكالة «فرانس برس» عن مسؤول كردي.

غضب بين الرأي العام العراقي

وأدى القصف الذي تسبب في مقتل 9 مدنيين وإصابة 23 بجروح، إلى غضب الرأي العام العراقي، لا سيما وأن غالبية الضحايا هم من وسط وجنوب البلاد، الذين يتوجهون إلى المناطق الجبلية في كردستان المحاذية لتركيا، هربًا من الحر.

وتظاهر العشرات صباح اليوم الخميس أمام مركز لمنح تأشيرات دخول إلى تركيا، وسط اجراءات أمنية مشددة، مطالبين بطرد السفير التركي من العراق، كما أفاد مصور في الوكالة الفرنسية.

وبثت أغاني وطنية عبر مكبّرات صوت، فيما رفع بعض المتظاهرين لافتةً كتب عليها «أنا عراقي، أطلب طرد السفير التركي من العراق».

استياء من موقف الحكومة العراقية

من بين المتظاهرين، علي ياسين (53 عاما)، الذي قال للوكالة الفرنسية: «نقول لتركيا وسفارتها يكفي... السلمية لا تفيد. حرق السفارة التركية مطلبنا بعد أن نخرج السفير لأن حكومتنا لا ترد وغير قادرة».

ومنتصف أبريل الماضي، أعلنت تركيا التي تقيم منذ 25 عامًا قواعد عسكرية في شمال العراق، شنّ عملية جديدة ضدّ مقاتلي حزب العمال الكردستاني (PKK). ويخوض هذا الحزب الذي تصنّفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون منظمة «إرهابية»، تمرّدا ضد الدولة التركية منذ العام 1984، ويتمركز في مناطق جبلية نائية في العراق.

أنقرة تعزي الضحايا وتتهم حزب العمال

وتنفي أنقرة مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع الأربعاء، في حين تتهم بغداد الجيش التركي بتنفيذ القصف. وعلى حسابها في «تويتر» قدّمت السفارة التركية «العزاء على إخوتنا العراقيين الذين استشهدوا على يد منظمة PKK الإرهابية».

وتفاقم العمليات العسكرية التركية في شمال العراق الضغط على العلاقات بين أنقرة وحكومة العراق المركزية في بغداد التي تتهم تركيا بانتهاك سيادة أراضيها، رغم أن البلدين شريكان تجاريان.

وصعّدت بغداد ليلة أمس الأربعاء النبرة بمطالبتها بانسحاب الجيش التركي من أراضيها. كما أعلنت السلطات العراقية استدعاء القائم بأعمالها من أنقرة وإيقاف إجراءات إرسال سفير جديد إلى تركيا، بحسب بيان رسمي.