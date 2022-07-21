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بدء العمل في إنشاء أول محطة نووية في مصر

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 21 يوليو 2022, 01:50 مساء
بدء العمل في إنشاء أول محطة نووية في مصر
خلال الفعالية الهندسية للصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الأولى بمحطة الضبعة النووية، 20 يوليو 2022. (الإنترنت)
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أعطت الحكومة المصرية الضوء الأخضر للبدء في إنشاء أولى وحدات المحطة النووية بمدينة الضبعة بمحافظة مطروح، وهي المحطة النووية الأولى من نوعها في مصر، والتي تنفذها شركة «روس أتوم» الروسية.

وشارك وزير الكهرباء، محمد شاكر والمدير العام لشركة «روس أتوم»، أليكسي ليخاتشوف في فعالية هندسية للصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية، وفق وكالة «رويترز».

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وتبعد المحطة عن شمال غرب القاهرة بنحو 300 كيلومتر، وتقول هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء التي تملك وتشغل المشروع إنها من المقرر أن تضم أربع وحدات كل منهما بسعة كهربائية 1200 ميغاوات.

ويجري بناء المحطة طبقا لعقود دخلت حيز التنفيذ في 11 ديسمبر 2017 تقوم بموجبها الشركة الروسية ببناء المحطة، وتوصيل الدورة الحياتية المتكاملة للوقود النووي، إضافة إلى تدريب الكوادر البشرية، وتقديم الدعم في تشغيل المحطة، والعمل على تقديم الخدمات للمحطة خلال السنوات العشر الأولى من تشغيلها علاوة على بناء مرفق لتخزين الوقود النووي المستهلك.

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