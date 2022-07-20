سورية: إردوغان لم يحقق «أهدافه» خلال القمة مع رئيسي وبوتين

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبرت دمشق، الأربعاء، أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لم يحقق «أهدافه» خلال قمة مع نظيريه الإيراني والروسي عُقدت على وقع تهديده بشن عملية عسكرية في شمال سورية.

واستضاف الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الثلاثاء في طهران نظيريه الروسي فلاديمير بوتين وإردوغان ضمن إطار «عملية أستانا للسلام» الرامية لإنهاء النزاع السوري المتواصل منذ 2011، بحسب «فرانس برس».

وبعد أسابيع من تلويحه بشن عملية ضد المقاتلين الأكراد الذين يصنّفهم «إرهابيين»، أمل إردوغان في الحصول على دعم موسكو وطهران في هذا الشأن. وبعد ساعات من اختتام القمة، حل وزير الخارجية السوري فيصل المقداد ضيفًا على نظيره حسين أمير عبداللهيان في الخارجية الإيرانية.

إشارة إلى إردوغان من دون تسميته

وقال المقداد خلال مؤتمر صحفي مشترك «ننظر إلى ما جرى في قمة طهران على أنه إيجابي. طبعًا نفهم أن هذه القمة لم تكن للرئيس رئيسي وللرئيس بوتين، كان هناك طرف آخر يشارك بها»، في إشارة إلى إردوغان من دون تسميته.

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وأضاف «الطرف الآخر كانت له الكثير من الأهداف والسياسات التي أراد أن يفرضها على الاجتماع»، إلا أن ذلك «لم يتحقق بفعل المناقشات الجادة والآراء التي طرحها الأصدقاء الإيرانيون والأصدقاء الروس». ورأى أن إردوغان لم ينجح في «تحقيق الأهداف التي كان يسعى إليها».

تهديد الأمن القومي للدول المجاورة

خلال لقاء الثلاثاء، أبلغ المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي إردوغان أن أي عملية عسكرية تشنّها قواته «ستعود بالضرر» على سورية وتركيا والمنطقة، معتبرًا أن على «إيران وتركيا وسورية وروسيا حل هذه المشكلة من خلال الحوار». كما سبق لموسكو أن أعربت عن رغبتها بأن «تحجم» أنقرة عن الهجوم.

وأعربت الدول الثلاث في البيان الختامي للقمة عن تصميمها «على مواصلة تعاونها القائم للقضاء في نهاية المطاف على الأفراد والمجموعات الإرهابية»، ورفض «كل المحاولات لخلق وقائع جديدة على الأرض تحت ذريعة مكافحة الارهاب، بما يشمل مبادرات الحكم الذاتي غير القانونية، والتصميم على الوقوف في وجه الأجندات الانفصالية الهادفة لتقويض سيادة ووحدة أراضي سورية، إضافة الى تهديد الأمن القومي للدول المجاورة».

منطقة فاصلة على طول الحدود التركية-السورية

تأمل أنقرة في إنشاء منطقة بعرض 30 كيلومترًا على طول الحدود التركية-السورية تفصلها عن الأراضي الخاضعة لسلطة المقاتلين الأكراد الذين تحالفوا مع الولايات المتّحدة ضدّ تنظيم «داعش».

وكرر وزير الخارجية الإيراني الدعوة لخروج القوات الأميركية من مناطق شرق الفرات، وهو موقف طرحه خامنئي الثلاثاء في لقاء مع بوتين.

وقال عبداللهيان إن «وجود القوات الأميركية في شرق الفرات هو إحدى المشكلات التي تعاني منها المنطقة»، وإن واشنطن «تتذّرع بأن وجودها مرتبط بمكافحة تنظيم داعش». وأضاف «نعتقد أن على القوات الأميركية مغادرة الأراضي السورية فورا ومن دون أي شروط».

الوجود الأميركي «غير شرعي»

ورأى المقداد أن الوجود الأميركي «غير شرعي»، معتبرًا أنه «إذا أرادت الولايات المتحدة أن تنسحب من هذه الأراضي، فهو الأفضل لها».

وأكد الوزير الإيراني أن بلاده «ستواصل التفاوض والتشاور مع الجانبين التركي والسوري» في ما يتعلق بالعملية المحتملة لأنقرة.

ولوّح المقداد بأن المضي في العملية قد يؤدي لـ«صراع» سوري-تركي. وأوضح «لا ينفع تركيا أو غير تركيا أن تخترق الحدود السورية وأن توجد مناطق آمنة، لأن هذا سيخلق نوعًا آخر من الصراع بين الدولة السورية والدولة التركية»، مضيفًا «نحن قلنا أننا على استعداد للدفاع عن سيادتنا وأمننا وحريتنا وحرية شعبنا، وهذا شيء لا يمكن التخلي عنه».