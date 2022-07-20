بالصور: حريق هائل في تونس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الحكومة التونسية، اليوم الأربعاء، السيطرة بنسبة 90% على الحريق الهائل الذي شب بالضاحية الجنوبية للعاصمة واقتربت ألسنته من المناطق السكنية المجاورة.

وأشار الناطق باسم الحكومة نصر الدين النصيبي إلى إخماد جميع الجيوب المتاخمة للمناطق السكنية فيما سيتولى جيش الطيران مهمة إطفاء ما تبقى من حرائق في قمة الجبل والقيام بعمليات تمشيط للحيلولة دون توسع حرائق جديدة. وقال النصيبي إنه يجري التحقيق في أسباب اندلاع الحرائق، لمعرفة ما إذا كانت طبيعية أو ذات طبيعة إجرامية، وفقما نقلت جريدة الاتحاد الإماراتية.

وقضت وحدات من الحماية المدنية والجيش والفرق المتخصصة في حراسة الغابات مدعومة بمروحيات عسكرية الليل في مكافحة النيران التي امتدت على مساحات واسعة من الجبل المرتبط بالسلسلة الممتدة من جبل بورقنين المطل على العاصمة تونس وضواحيها.

ألسنة لهب وسحب دخان في حريق الجبل

وغطت ألسنة اللهب وسحب ضخمة من الدخان منذ مساء أمس الثلاثاء مساحات من الجبل، ويمكن ملاحظتها على مسافة كيلومترات من مكان الحريق. ودفعت الحرائق حيوانات مثل الخنازير البرية إلى الفرار من الغابات.

وقال شهود من سكان المناطق المجاورة إنهم سمعوا دوي انفجارات في الجبل، لكن الناطق باسم الحكومة رجح أن تكون صادرة عن ذخيرة قديمة، مضيفا أنه يجري التحري بشأن مصدرها.

وليل الثلاثاء، أعلنت الرئاسة الجزائرية إرسال حوامتين كبيرتين تابعتين للقوات الجوية، و20 شاحنة للحماية المدنية من النوع الكبير لمعاضدة الجهود التونسية في مكافحة الحريق، بعد طلب من الرئاسة التونسية. وشاهد سكان مدينة طبرقة شمال غرب تونس، قرب الحدود الجزائرية، مرور شاحنات الإطفاء الجزائرية صباح اليوم في طريقها إلى العاصمة تونس.

جهود إطفاء الحريق في تونس، 20 يوليو 2022 (فيسبوك)

جهود إطفاء الحريق في تونس، 20 يوليو 2022 (فيسبوك)

جهود إطفاء الحريق في تونس، 20 يوليو 2022 (فيسبوك)