حصيلة ضحايا الاشتباكات القبلية جنوب شرق السودان ترتفع إلى 105 قتلى

القاهرة - بوابة الوسط

بلغت حصيلة الاشتباكات القبلية بولاية النيل الأزرق جنوب شرق السودان والتي استمرت مدى الأسبوع الماضي 105 قتلى، بحسب ما أفاد الأربعاء وزير الصحة بالولاية.

وقال وزير الصحة في النيل الأزرق، جمال ناصر، لوكالة «فرانس برس» في اتصال هاتفي من الدمازين عاصمة الولاية «بلغ عدد القتلى وفق آخر إحصائية من لجنة الطوارئ 105 قتلى و291 جريحًا».

نزاع حول الأراضي في ولاية النيل الأزرق

ونصب الآلاف من قبيلة الهوسا، أحد أطراف النزاع القبلي الدامي المشتعل منذ أسبوع في جنوب السودان، المتاريس وأغلقوا طرقات وهاجموا منشآت عامة في مدن عدة في البلاد، بحسب ما أفاد شهود.

منذ أسبوع، قُتل وأصيب العشرات، من بينهم قرابة عشرة إصاباتهم حرجة، في اشتباكات بسبب نزاع حول الأراضي في ولاية النيل الأزرق الواقعة على الحدود مع إثيوبيا، وفق حصيلة رسمية. واندلع النزاع بين أفراد قبيلة الهوسا، وهم مزارعون أفارقة موجودون في كل منطقة الساحل، وأفراد قبيلة البرتي.