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المغرب وإسرائيل ينسقان في مجال الدفاع العسكري

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 20 يوليو 2022, 12:18 مساء
المغرب وإسرائيل ينسقان في مجال الدفاع العسكري
رئيس الأركان الإسرائيلي اللفتنانت جنرال أفيف كوخافي. (الإنترنت)
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قالت وكالة المغرب العربي الرسمية للأنباء اليوم الثلاثاء إن الوزير المنتدب في الحكومة المغربية والمكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي استقبل رئيس أركان قوات الدفاع الإسرائلية أفيف كوخافي، الذي يزور المغرب على رأس وفد إسرائيلي منذ مساء الاثنين ولمدة ثلاثة أيام.

المغرب وإسرائيل: مشاريع مشتركة في مجال الصناعات الدفاعية
وذكرت الوكالة أن هذه الزيارة تأتي «لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين» والاهتمام «بإقامة مشاريع مشتركة في مجال الصناعات الدفاعية بالمغرب»، وفق وكالة «رويترز». وأضافت أن لوديي وكوخافي أكدا على «طموحهما ورغبتهما المشتركة في تعزيز هذه العلاقات... وخدمة أهداف السلم والاستقرار في منطقتنا».

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وكان المغرب واسرائيل طبعا العلاقات الثنائية في ديسمبر 2020 بوساطة أميركية مقابل اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على إقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه بين المغرب وجبهة البوليساريو التي تدعمها الجزائر. ونظم عشرات الحقوقيين المغاربة مساء الاثنين وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان تنديدا بزيارة كوخافي للمغرب.

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