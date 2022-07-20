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سورية تقطع علاقتها الدبلوماسية مع أوكرانيا عملا بمبدأ «المعاملة بالمثل»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 20 يوليو 2022, 08:18 صباحا
سورية تقطع علاقتها الدبلوماسية مع أوكرانيا عملا بمبدأ «المعاملة بالمثل»
الرئيس السوري بشار الأسد خلال مشاركته في لقاء نظمته وزارة الأوقاف بدمشق. 7 ديسمبر 2020، (ا ف ب)
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أعلنت دمشق الأربعاء، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع كييف عملا بمبدأ «المعاملة بالمثل»، بعد أسابيع من إقدام أوكرانيا على الخطوة ذاتها إثر اعتراف الحكومة السورية باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين المواليتين لروسيا، داعمتها الأبرز.

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية «سانا»، «قررت الجمهورية العربية السورية قطع العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا وذلك عملاً بمبدأ المعاملة بالمثل وردا على قرار الحكومة الأوكرانية بهذا الخصوص». وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي أعلن قطع العلاقات مع سورية في 29 يونيو الماضي، حسب وكالة «فرانس برس».

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