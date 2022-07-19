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الصومال: عودة 5 آلاف جندي مفقودين قريبا من إريتريا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 19 يوليو 2022, 05:09 مساء
الصومال: عودة 5 آلاف جندي مفقودين قريبا من إريتريا
علم الصومال. (الأرشيفية)
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قال ناطق باسم الحكومة الصومالية اليوم الثلاثاء إن بلاده ستعيد خمسة آلاف رجل أرسلتهم للتدريب في إريتريا كجنود، وذلك بعد احتجاجات نظمها أهالي المتدربين على مدى شهور قائلين إنه تم تجنيد أبنائهم وفق ذرائع كاذبة وإنهم محتجزون كأسرى.

وأثارت تقارير أولية باختفاء آلاف الرجال احتجاجات في العاصمة مقديشو وعدة مدن أخرى في يناير كانون الثاني 2021 ثم قُتل بعد ذلك بشهور عميل للمخابرات الصومالية كان يحقق في القضية، وفق وكالة «رويترز».

الصومال: عملية الإعادة «مستمرة»
وقال مكتب الرئيس المنتخب حديثا حسن شيخ محمود إنه التقى مع الجنود في إريتريا الأسبوع الماضي دون أن يذكر عدد من أرسلوا إلى هناك. وكان الرئيس السابق قد رفض الإجابة على أسئلة حول هذه القضية.

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وأوضح الناطق باسم الرئاسة عبد الكريم علي كار للصحفيين «الجنود المفقودون عددهم خمسة آلاف وقد عُثر عليهم الآن. لم تتواصل الحكومة السابقة مع الشعب بخصوص هؤلاء الجنود وبالتالي تداول الناس الشائعات. لا تزال عملية إعادتهم مستمرة».

ونفى المتحدث ما يتردد عن أنه تم احتجاز هؤلاء الرجال رغما عنهم في إريتريا على الرغم من أن عائلاتهم تقول إنها لم تتمكن من الاتصال بهم منذ أخذهم. وتحسنت العلاقات بين قادة الصومال وإثيوبيا وإريتريا بعد أن تغيرت القيادة في إثيوبيا عام 2018. وعادة ما توصف إريتريا بأنها «كوريا الشمالية في أفريقيا» بسبب ممارستها للقمع والسخرة ومراقبة مواطنيها.

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