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الاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتراض طائرة مسيرة أطلقت من لبنان

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 18 يوليو 2022, 08:12 مساء
الاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتراض طائرة مسيرة أطلقت من لبنان
راية حزب الله اللبناني. (الإنترنت)
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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، أنه اعترض طائرة مسيَّرة يعتقد بأنها لـ«حزب الله» اللبناني، عبرت إلى المجال الجوي شمال الدولة العبرية.

وجاء في بيان لجيش الاحتلال أن «الجنود رصدوا واعترضوا طائرة مسيَّرة عبرت من لبنان إلى داخل الأراضي الإسرائيلية»، مضيفًا أن الطائرة المسيَّرة «تعود على الأرجح» لحزب الله اللبناني، بحسب «فرانس برس».

وفي وقت سابق هذا الشهر أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض ثلاث طائرات مسيرة أطلقها «حزب الله» وكانت متجهة إلى حقل كاريش للغاز في البحر المتوسط. وقال جيش الاحتلال إن طائرة مسيرة أخرى لـ«حزب الله» «اقتربت من المياه الاقتصادية لإسرائيل» أُسقطت في أواخر يونيو.

لبنان يندد باستقدام سفينة «إنرجيان»
ولبنان وإسرائيل في حالة حرب رسميًا. وخاض «حزب الله»، القوة النافذة في السياسة اللبنانية، في 2006 حربًا دامية ضد إسرائيل استمرت 33 يومًا.

وندد لبنان باستقدام الاحتلال الإسرائيلي سفينة إنتاج وتخزين تابعة لشركة «إنرجيان» ومقرها لندن، للعمل على استخراج الغاز من حقل «كاريش» الذي تعتبر بيروت أنه يقع في منطقة متنازع عليها. وحذر «حزب الله» آنذاك شركة «إنرجيان» من مواصلة عملياتها.

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واستأنف البلدان مفاوضات ترسيم الحدود البحرية في 2020، لكن العملية توقفت جراء خلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها.

البحث في مساحة 1430 كيلومترًا مربعة إضافية
وكان من المفترض أن تقتصر المحادثات لدى انطلاقها على مساحة بحرية تقدر بنحو 860 كيلومترًا مربعة، بناء على خريطة أرسلها لبنان العام 2011 إلى الأمم المتحدة. لكن لبنان اعتبر لاحقًا أن الخريطة استندت إلى تقديرات خاطئة، وطالب بالبحث في مساحة 1430 كيلومترًا مربعة إضافية تشمل أجزاء من حقل «كاريش». 

وتصر إسرائيل على أن الحقل يقع ضمن منطقتها الاقتصادية الخالصة وعلى أن المفاوضات الجارية حول ترسيم الحدود البحرية لا تشمله.

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