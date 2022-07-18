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«الإطفاء المغربية» تحرز تقدما في وقف اتساع رقعة حرائق الغابات

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 18 يوليو 2022, 03:32 مساء
«الإطفاء المغربية» تحرز تقدما في وقف اتساع رقعة حرائق الغابات
الحرائق في المغرب. (الإنترنت)
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أحرزت أجهزة الإطفاء المغربية الأحد تقدما على طريق احتواء حرائق غابات تجتاح منذ الأربعاء مناطق حرجية في خمسة أقاليم بشمال المملكة حسب ما قالت السلطات المحلية لوكالة فرانس برس.

في إقليم العرائش تمت السيطرة بنسبة «70%» على حريق كبير أتى على حوالي 5300 هكتار بينما يعمل عناصر على إخماد خمس بؤر حرائق أقل حجما، استنادا إلى مصادر محلية، وفق «فرانس برس».  

وجرى إجلاء ما مجموعة 1331 أسرة موزعة على 20 دوارا (قرية) ودمر نحو 170 منزلا في هذه المنطقة التي لقي فيها شخص حتفه. في إقليم وزان المجاور باتت فرق الإنقاذ في طريقها لتطويق بؤرة حريق نشطة أتت على 400 هكتار من الصنوبر والأشجار المثمرة.

 العامل البشري غير مستبعد
ونجح رجال الإطفاء والجنود في السيطرة على حرائق في مناطق يصعب عادة الوصول إليها في شفشاون وتطوان وتازة. وتأججت النيران بسبب درجات حرارة مرتفعة جدا تقترب من 40 درجة وجراء الرياح العنيفة. وبحسب السلطات لا تزال أسباب هذه الحرائق مجهولة لكن العامل البشري غير مستبعد.

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وكتبت جريدة «الأخبار» في عددها الصادر الأحد أن حرائق الغابات في العرائش أثبتت مرة أخرى أن هناك فشلا كبيرا على صعيد تنفيذ برنامج الإدارة المتكاملة لمخاطر الكوارث والقدرة على مواجهتها. 

وقف اتساع رقعة الحرائق
وفي محاولة لوقف اتساع رقعة الحرائق، تنفذ أربع طائرات من نوع «كانادير» تابعة للقوات الجوية، وأربع طائرات أخرى من نوع «توربو ثراش»، طلعات جوية، توازيا مع انتشار مئات من عناصر المياه والغابات والوقاية المدنية والقوات المساعدة والقوات المسلحة الملكية وأعوان الإنعاش الوطني والمتطوعين.

تعرض المغرب منذ أيام عدة لموجة حارة بحيث اقتربت الحرارة من 45 درجة مئوية في وقت تعاني البلاد جفافا استثنائيا وإجهادا مائيا. على الجهة الأخرى من مضيق جبل طارق، تشتعل الحرائق في جنوب أوروبا، من البرتغال إلى اليونان مرورا بإسبانيا وفرنسا.

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