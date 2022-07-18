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بوتين وإردوغان يبحثان في إيران الثلاثاء الملف السوري

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 18 يوليو 2022, 08:18 صباحا
بوتين وإردوغان يبحثان في إيران الثلاثاء الملف السوري
بوتين والرئيس الإيراني خلال اجتماع في موسكو، 19 يناير 2022، (ا ف ب)
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ينتقل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الثلاثاء، إلى طهران، في خضم الحرب التي يخوضها في أوكرانيا، ليبحث مع نظيريه الإيراني والتركي معركة أخرى محتملة يهدد رجب طيب إردوغان بشنها في سورية.

ولعبت كل من روسية وإيران وتركيا دورا نافذا في النزاع السوري منذ اندلاعه العام 2011. وقاد دعم موسكو وطهران للرئيس بشار الأسد إلى تغيير المعادلة على الأرض لصالح قواته، بينما دعمت تركيا فصائل معارضة للنظام، حسب وكالة «فرانس برس».

ويستضيف إبراهيم رئيسي نظيريه الروسي والتركي في أول لقاء ثلاثي على مستوى الرؤساء منذ العام 2019 ضمن إطار «عملية أستانا للسلام» الرامية لإنهاء النزاع السوري.

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كذلك، ستتيح اللقاءات الثنائية التي ستعقد في طهران، ويجمع أحدها بين بوتين وإردوغان للمرة الأولى منذ غزو أوكرانيا في فبراير، البحث في ملفات شائكة مثل تداعيات هذه الحرب والاتفاق النووي الإيراني. وأكد الكرملين لدى إعلان القمة هذا الشهر أنها ستخصص لملف سورية.

إردوغان يلوح بشن عملية عسكرية
ويلوح إردوغان منذ شهرين بشن عملية عسكرية ضد مناطق تسيطر عليها قوات سورية الديموقراطية التي يشك المقاتلون الأكراد عمودها الفقري، تنطلق من الحدود التركية، وتمتد إلى منطقتي منبج وتل رفعت في ريف محافظة حلب في شمال سورية. وتسيطر تركيا وفصائل سورية موالية لها منذ العام 2016 على مناطق حدودية متاخمة في الشمال.

وتخشى أنقرة وجودا قويا لأكراد سورية عند حدودها، ما قد يعزز موقع حزب العمال الكردستاني المتمرد داخلها والذي تصنفه منظمة إرهابية.

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