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السلطات المغربية ترسل تعزيزات لمكافحة حرائق تجتاح شمال المملكة (صور)

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 17 يوليو 2022, 04:33 مساء
السلطات المغربية ترسل تعزيزات لمكافحة حرائق تجتاح شمال المملكة (صور)
رجال الإطفاء يكافحون حريق شب في غابة بالقرب من مدينة القصر الكبير المغربية في منطقة العرائش. (الإنترنت)
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واصلت أجهزة الإطفاء المغربية، السبت، مدعومة بمزيد من التعزيزات، مكافحة حرائق تجتاح منذ أربعة أيام مناطق حرجية نائية في شمال المملكة، وفق ما قالت السلطات المحلية لوكالة «فرانس برس». 

في إقليم العرائش حيث رصِدت بؤرة حريق كبيرة وسُجلت وفاة شخص، تضرر نحو 4660 هكتارًا، طالت ألسنة النيران النصف منها تقريبًا. وجرى حتى الآن إجلاء 1325 أسرة موزعة على 19 دوارا (قرية)، استنادًا إلى مصادر محلية، وفق «فرانس برس».

تعزيزات إضافية من الجيش 
وانتشرت تعزيزات إضافية من الجيش ورجال الإطفاء منذ الجمعة، ولا سيما في القصر الكبير، وهي إحدى أكثر المناطق عرضة للخطر ويصعب الوصول إليها. ودُمرت مئات الهكتارات من أراضي الغابات في أقاليم وزان وتطوان وتازة المجاورة.

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وتأججت النيران بسبب درجات حرارة مرتفعة جدًا تقترب من 40 درجة وجراء الرياح العنيفة. وبحسب السلطات لا تزال أسباب هذه الحرائق مجهولة لكن العامل البشري غير مستبعد.

وقف اتساع رقعة الحرائق
وفي محاولة لوقف اتساع رقعة الحرائق، تنفّذ أربع طائرات من نوع «كانادير» تابعة للقوات الجوية وأربع طائرات أخرى من نوع «توربو ثراش»، طلعات جوية، توازيًا مع انتشار مئات من عناصر المياه والغابات والوقاية المدنية والقوات المساعدة والقوات المسلحة الملكية وأعوان الإنعاش الوطني والمتطوعين.

ويتعرّض المغرب منذ أيام عدة لموجة حارة بحيث اقتربت الحرارة من 45 درجة مئوية في وقت تعاني البلاد جفافًا استثنائيًا وإجهادًا مائيًا. على الجهة الأخرى من مضيق جبل طارق، تشتعل الحرائق في جنوب أوروبا، من البرتغال إلى اليونان مرورًا بإسبانيا وفرنسا.

رجال الإطفاء يكافحون حريق شب في غابة بالقرب من مدينة القصر الكبير المغربية في منطقة العرائش. (الإنترنت)
رجال الإطفاء يكافحون حريق شب في غابة بالقرب من مدينة القصر الكبير المغربية في منطقة العرائش. (الإنترنت)
حريق شب في غابة بالقرب من مدينة القصر الكبير المغربية في منطقة العرائش. (الإنترنت)
حريق شب في غابة بالقرب من مدينة القصر الكبير المغربية في منطقة العرائش. (الإنترنت)
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