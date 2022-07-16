رئيس الأركان الإسرائيلي يؤدي أول زيارة رسمية إلى المغرب

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، أن رئيس الأركان أفيف كوخافي سيزور المغرب الأسبوع المقبل، في إطار التعاون المتزايد بين البلدين.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال: «هذه أول زيارة رسمية لرئيس الأركان الإسرائيلي إلى المغرب»، من دون أن يذكر تفاصيل عن الموعد المحدد للرحلة، وفق «فرانس برس».

توقيع شراكات في المجالات التكنولوجية والأمنية والعسكرية

وأعادت إسرائيل والمغرب العلاقات الدبلوماسية بينهما في ديسمبر 2020 كجزء من عملية التطبيع بين الدولة العبرية وعدد من الدول العربية، بدعم من الإدارة الأميركية السابقة.

ومنذ ذلك الحين، استمر التقارب بين البلدين بوتيرة ثابتة، في ظل زيارات متتالية لمسؤولين إسرائيليين إلى المغرب، من بينهم وزير الدفاع بيني غانتس في نوفمبر، ووزيرة الداخلية الإسرائيلية أيليت شاكيد في يونيو. وجرى توقيع شراكات بين البلدين في المجالات التكنولوجية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والثقافية.

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وفي مارس، قام وفد من الجيش الإسرائيلي بأول زيارة رسمية إلى المغرب منذ تطبيع العلاقات الثنائية، أسفرت عن توقيع اتفاق تعاون عسكري يتعلق خصوصًا بتشكيل لجنة عسكرية مشتركة.

زيارة غير مسبوقة إلى الرباط

وفي موازاة البعثة العسكرية، قام قادة صناعات الفضاء الإسرائيلية، وهي أول مجموعة صناعة طيران إسرائيلية عامة (مدنية وعسكرية)، بزيارة غير مسبوقة إلى الرباط. ووقَّعت وزارتا الصناعة المغربية وصناعة الفضاء الإسرائيلية، اتفاقية شراكة في مجال صناعة الطيران المدني.

تأتي هذه الزيارات في ظل توترات حادة بين المغرب والجزائر، لا سيما في ما يتعلق بمسألة إقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه.

والصحراء الغربية التي يدور حولها نزاع بين المغرب وجبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر، تصنفها الأمم المتحدة بين «الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي».