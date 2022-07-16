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بايدن في قمة جدة: الولايات المتحدة «لن تتخلى» عن الشرق الأوسط

القاهرة - بوابة الوسط السبت 16 يوليو 2022, 03:52 مساء
بايدن في قمة جدة: الولايات المتحدة «لن تتخلى» عن الشرق الأوسط
بايدن متحدثًا في قمة جدة. (الإنترنت)
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أكد الرئيس الأميركي جو بايدن لقادة الخليج ودول عربية أخرى في جدة، السبت، أن واشنطن «لن تتخلى» عن الشرق الأوسط حيث تلعب منذ عقود دورًا سياسيًا وعسكريًا محوريًا، ولن تسمح بوجود فراغ تملؤه قوى أخرى.

وقال بايدن، خلال قمة جدة للأمن والتنمية مع قادة مجلس التعاون الخليجي والعراق والأردن ومصر في ختام زيارة إلى الشرق الأوسط، «لن نتخلى (عن الشرق الأوسط) ولن نترك فراغًا تملؤه الصين أو روسيا أو إيران»، بحسب «فرانس برس».

 أنشطة إيران تزعزع الاستقرار
وأكد بايدن أن أنشطة إيران تزعزع الاستقرار في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ملتزمة بضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي مطلقًا.

وتعهد بايدن بتعزيز الدفاعات الجوية والإنذار المبكر لمواجهة التهديدات الجوية في المنطقة، ورحب بدور الدول الإقليمية في دعم هدنة اليمن، وقال إن الهدنة وصلت إلى أسبوعها الخامس عشر، وسنعمل على حل الأزمة هناك.

-  بن سلمان: المملكة غير قادرة على زيادة إنتاجها من النفط
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وقال إنه ستكون هناك اتفاقات تجارة حرة واستثمارات سعودية في الأردن وغيرها، لافتًا إلى أن «أهدافنا مركزة ويمكن تحقيقها، وسنعمل في سياق شرق أوسط موحد».

المصالح الأميركية مرتبطة بالنجاحات في الشرق الأوسط
وشدد بايدن كذلك على أن الولايات المتحدة لن تسمح للقوى الخارجية بالتضييق على المضائق المائية في المنطقة. وتابع: «الولايات المتحدة ستبقى شريكًا نشطًا في الشرق الأوسط.. سنعمل في منطقة الشرق الأوسط، ونؤسس لعلاقات اقتصادية مستدامة.. المصالح الأميركية مرتبطة مع النجاحات في الشرق الأوسط».

وانطلقت في المملكة العربية السعودية، ظهر السبت، قمة جدة للأمن والتنمية بحضور الرئيس الأميركي وزعماء دول مجلس التعاون الخليجي، وكل من مصر والأردن والعراق. واستهل الزعماء بداية القمة بالتقاط صورة تذكارية للحدث. ونقل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تحيات العاهل السعودي الملك سلمان وتمنياته بنجاح قمة جدة.

وأشار إلى أن قمة جدة تُعقد في وقت يشهد العالم تحديات كبيرة، وأضاف: «نأمل أن تواجه قمة جدة التحديات العالمية»، مؤكدًا أن الاقتصاد العالمي مرتبط باستقرار أسعار الطاقة، و«يجب الاستمرار بضخ الاستثمارات في الطاقة النظيفة». وأضاف أن المملكة سبق أن أعلنت زيادة في طاقتها الإنتاجية إلى 13 مليون برميل.

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