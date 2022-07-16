بن سلمان: تبني سياسات «غير واقعية» لتخفيض الانبعاثات الكربونية يؤدي لـ«تضخم غير معهود» في أسعار الطاقة

القاهرة - بوابة الوسط

قال ولي عهد المملكة العربية السعودية، محمد بن سلمان إن تبني سياسات «غير واقعية» لتخفيض الانبعاثات الكربونية، من خلال إقصاء مصادر رئيسية للطاقة، سيؤدي في السنوات المقبلة إلى «تضخم غير معهود» وارتفاع في أسعار الطاقة، وزيادة البطالة وتفاقم مشكلات اجتماعية وأمنية خطيرة.

وتابع بن سلمان، خلال كلمته في قمة جدة للأمن والتنمية، المنعقدة اليوم، أن التحديات البيئية التي يواجهها العالم حاليًا وعلى رأسها التغيُّر المناخي، تقتضي التعامل معها بواقعية ومسؤولية لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال تبني نهج متوازن بالانتقال المتدرج والمسؤول نحو مصادر طاقة «أكثر ديمومة»، لافتًا إلى المملكة تبنت نهجًا متوازنًا للوصول للحياد الصفري لانبعاثات الكربون، باتباع نهج الاقتصاد الدائري للكربون بما يتوافق مع خططها التنموية وتمكين تنوعها الاقتصادي.

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شدد على أهمية مواصلة ضخ الاستثمارات في الطاقة الأحفورية وتقنياتها النظيفة، وتشجيع ذلك على مدى العقدين المقبلين لتلبية الطلب المتنامي عالميًا.

ولفت بن سلمان، إلى أن التحديات الكبرى التي تعرض لها العالم أخيرًا بسبب جائحة «كوفيد-19»، والأوضاع الجيوسياسية، تستدعي مزيدًا من تضافر الجهود الدولية لتعافي الاقتصاد العالمي وتحقيق الأمن الغذائي والصحي.

استفادة من جميع مصادر الطاقة

وأكد أن نمو الاقتصاد العالمي يرتبط بالاستفادة من جميع مصادر الطاقة المتوفرة في العالم، بما فيها الهيدروكربونية مع التحكم في انبعاثاتها من خلال التقنيات النظيفة.

وأضاف بن سلمان، «نأمل أن تؤسس القمة لعهد جديد من التعاون المشترك لتعميق الشراكة الاستراتيجية بين دولنا والولايات المتحدة الأميركية، لخدمة مصالحنا المشتركة وتعزيز الأمن والتنمية في هذه المنطقة الحيوية للعالم أجمع».