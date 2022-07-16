السيسي يدعو لحل نهائي لعملية السلام وإقامة دولة فلسطينية

القاهرة - بوابة الوسط

دعا الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي إلى مقاربة من 5 نقاط لمواجهة أزمات المنطقة، أولاها «إقامة دولة فلسطينية تعيش جنبًا إلى جنب مع دولة إسرائيل، ما يفتح آفاقًا للسلام والاستقرار في المنطقة، وتكثيف الجهود المشتركة لحل نهائي لعملية السلام لا رجعة عنه».

وقال السيسي، خلال كلمته في قمة جدة للأمن والتنمية اليوم، إنه لا مكان للميليشيات ولا لداعميها في المنطقة، «الذين يوفرون لها المال والسلاح»، مضيفًا: «سنحمي أمننا ومصالحنا بكل الطرق والوسائل».

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وتابع أن مبادئ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها، هي ما يجب أن يحكم العلاقات العربية-العربية، داعيًا لتضافر الجهود لإنهاء الحروب الأهلية التي استنزفت مقدرات دول المنطقة.

وشدد على تعزيز دور الدولة الوطنية وتطوير قدراتها وتوفير مناخ الحرية، وتمكين المرأة، وهو ما سيلبي طموحات شعوبنا، داعيًا إلى التعاون من أجل مواجهة أزمتي الغذاء والطاقة.