عدوان إسرائيلي جديد على غزة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه وجه في وقت مبكر من السبت ضربات على مواقع في قطاع غزة، زاعمًا أن عدوانه «رد على إطلاق أربعة صواريخ من هذه المنطقة».

وليل الجمعة-السبت، أطلقت صفارات الإنذار في مدينة عسقلان وبلدات أخرى في جنوب إسرائيل على الحدود مع قطاع غزة للتحذير من إطلاق صواريخ، وفق وكالة «فرانس برس». وزعم جيش الاحتلال في بيان أن «الدرع الصاروخية اعترضت أحد الصواريخ» موضحًا أن ثلاثة منها سقطت في مناطق مفتوحة.