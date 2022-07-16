عدوان إسرائيلي جديد على غزة...

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه وجه في وقت مبكر من السبت ضربات على مواقع في قطاع غزة، زاعمًا أن عدوانه «رد على إطلاق أربعة صواريخ من هذه المنطقة».
وليل الجمعة-السبت، أطلقت صفارات الإنذار في مدينة عسقلان وبلدات أخرى في جنوب إسرائيل على الحدود مع قطاع غزة للتحذير من إطلاق صواريخ، وفق وكالة «فرانس برس». وزعم جيش الاحتلال في بيان أن «الدرع الصاروخية اعترضت أحد الصواريخ» موضحًا أن ثلاثة منها سقطت في مناطق مفتوحة.
حماس: لن يكسر الاحتلال إرادة شعبنا
من جهته، قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حازم قاسم السبت، إن «قصف العدو لقطاع غزة وترويع الآمنين يأتي في إطار جرائمه وسلوكه الإرهابي الذي لا يتوقف ضد شعبنا». وأضاف قاسم، في تصريح صحفي، أن الاحتلال «لن يستطع بكل أدوات الإرهاب والدعم الأميركي له، أن يكسر إرادة شعبنا». وتابع: «سنواصل مقاومتنا ونضالنا المشروع حتى طرد المحتل من كامل أرضنا الفلسطينية».
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