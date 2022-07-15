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«حماس»: تصريحات بايدن في بيت لحم «لم تحمل سوى الانحياز» لإسرائيل

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 15 يوليو 2022, 08:48 مساء
«حماس»: تصريحات بايدن في بيت لحم «لم تحمل سوى الانحياز» لإسرائيل
شعار حركة حماس (الإنترنت).
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اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، أن تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الجمعة، خلال لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في بيت لحم بالضفة الغربية «لم تحمل سوى الانحياز» لإسرائيل.

وقالت الحركة في بيان صحفي تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه «نجدد التأكيد بعد اللقاء الذي جمع الرئيسين عباس وبايدن على نهج المقاومة الشاملة، سبيلًا لزوال الاحتلال عن قدسنا وأرضنا».

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وأضافت أن تصريحات «بايدن في بيت لحم لم تحمل سوى الانحياز للاحتلال، والصمت على سياساته العنصرية والاستيطانية والتهويدية، والتجاهل لحقوق شعبنا الفلسطيني، سعياً إلى دمج الكيان الصهيوني (إسرائيل) في منطقتنا العربية».

«نهج التسوية العبثي»
ودعت حماس قيادة منظمة التحرير الفلسطينية إلى «التخلي عن نهج التسوية العبثي، الذي لم يجلب لقضيتنا سوى الخراب، وتحويل مؤسساتنا الوطنية إلى وكيل أمني لحماية الاحتلال ومستوطنيه».

وزار بايدن بيت لحم اليوم لعدة ساعات اجتمع خلالها مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس مؤكدا الالتزام بحل الدولتين وحق الشعب الفلسطيني في أن تكون له دولة مستقلة متصلة جغرافيا وقابلة للحياة.

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