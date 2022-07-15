بايدن يلتقي ولي العهد السعودي في مستهل زيارة للمملكة قادما من إسرائيل

القاهرة - بوابة الوسط

التقى الرئيس الأميركي جو بايدن، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لدى وصوله إلى جدة الجمعة، في بداية زيارة محورية لمناقشة قضايا الطاقة والسياسة والعلاقات بين الخليج وواشنطن، تشكل تراجعا عن تعهده خلال حملته الانتخابية بتحويل المملكة إلى دولة «منبوذة».

ونشرت وسائل إعلام سعودية رسمية صورا للطائرة الأميركية الرئاسية في مطار جدة بعد رحلة استمرت ساعتين، ولم يسبق لأي رئيس أميركي أن توجه جوا مباشرة من «إسرائيل» إلى السعودية، لكن الزيارة تأتي وسط مؤشرات على انفتاح بين الطرفين، بحسب وكالة «فرانس برس».

وخرج بايدن مرتديا نظارة شمسية من الطائرة، ثم سار على سجادة أرجوانية وكان في استقباله أمير منطقة مكة خالد الفيصل، والسفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة الأميرة ريما بنت بندر.

وفي وقت لاحق استقبله ولي العهد في قصر السلام في جدة الجمعة، في لقاء ينهي مقاطعة الرئاسة الأميركية للأمير الشاب على خلفية قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

- ولي العهد السعودي يستقبل بايدن في قصر السلام في جدة

وأظهرت لقطات مصورة بثتها وسائل إعلام رسمية الأمير محمد، الحاكم الفعلي للبلاد، مرحبا ببايدن عند أحد مداخل القصر الملكي في المدينة الساحلية غرب البلاد، قبل أن يطرق كل منهما قبضته بقبضة الآخر ويسيران جنبا إلى جنب وهما يبتسمان.

واجتمع بعد ذلك مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز (86 عاما)، وبحث معه «العلاقات التاريخية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين في شتى المجالات»، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الحكومية.

«جلسة عمل» وزارية

وخلال وجوده في المدينة الساحلية غرب المملكة، شارك بايدن أيضا في «جلسة عمل» وزارية برئاسة ولي العهد (36 عاما).

وبعد توليه منصبه في أوائل العام 2021، نشرت إدارة بايدن نتائج تحقيقات استخباراتية أميركية تفيد بأن الأمير محمد، «وافق» على عملية تستهدف الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي أثار قتله المروع في قنصلية بلاده في إسطنبول العام 2018 موجة غضب عالمية.

وينفي المسؤولون السعوديون تورط الأمير الشاب، ويقولون إن مقتل خاشقجي نتج من عملية نفذتها عناصر «مارقة»، لكنها شوهت بشدة سمعته كقائد مصلح في بلد محافظ.

ويبدو الآن أن بايدن مستعد لإعادة التعامل مع دولة كانت حليفا استراتيجيا رئيسيا للولايات المتحدة لعقود، وموردا رئيسيا للنفط ومشتريا متعطشا للأسلحة.

وتريد واشنطن أن تقنع أكبر دولة مصدرة للنفط الخام في العالم بأن تفتح الباب لزيادة انتاج النفط لخفض أسعار المحروقات المرتفعة على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا، الأمر الذي يهدد فرص الديموقراطيين في انتخابات نوفمبر المقبل.

تكهنات حول تقارب محتمل بين السعودية وإسرائيل

وتثير زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى الشرق الأوسط، تكهنات حول تقارب محتمل مع السعودية بعد تطبيع أربع دول عربية خلال السنتين الماضيتين علاقاتها مع إسرائيل، وبعد مؤشرات إلى محاولات لإحداث تغيير إيجابي في الرأي العام السعودي إزاء هذه المسألة.

وقبل وصوله إلى المملكة، أعلنت الرياض فتح أجوائها «لجميع الناقلات الجوية»، في بادرة حسن نية تجاه إسرائيل، فيما وسارع بايدن إلى الإشادة بهذا القرار، واصفا إياه بأنه «تاريخي».

وقالت هيئة الطيران المدني السعودية في بيان على تويتر، إنها قررت «فتح أجواء المملكة لجميع الناقلات الجوية» التي تستوفي متطلبات عبور أجواء البلاد. ويرفع هذا الإعلان فعليا قيود تحليق الطائرات من إسرائيل وإليها.

ورحبت وزيرة النقل الإسرائيلية، ميراف ميخائيلي، بقرار السعودية، كما شكر رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد، بايدن على «مفاوضات دبلوماسية طويلة ومكثفة وسرية بين السعودية والولايات المتحدة» للوصول إلى هذا الإعلان.

لكن على الرغم من مؤشرات التقارب، لطالما ردد الملك سلمان في خطاباته، أن المملكة يمكن أن تطبع العلاقات مع إسرائيل فقط حين تقوم دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية المحتلة.

ومن المقرر أن يلتقي بايدن السبت قادة دول مجلس التعاون الخليجي الست، إضافة إلى قادة مصر والأردن والعراق، لمناقشة أسعار النفط المتقلبة ودور واشنطن في المنطقة.

وتمثل جدة المحطة الأخيرة في جولة بايدن في الشرق الأوسط بعد محادثات أجراها الجمعة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس واجتماعات مع مسؤولين إسرائيليين في اليوم السابق.

وأكد بايدن، وهو يقف إلى جانب عباس، التزامه بحل الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وقال إنه «يجب أن يكون هناك أفق سياسي يستطيع الشعب الفلسطيني رؤيته بالفعل»، مضيفا أنه يدرك أن حل الدولتين قد يكون «بعيد المنال».

من جهته، طالب عباس بإنهاء الاحتلال ووقف الأعمال الاحادية التي تقوض حل الدولتين، قائلا إن «فرصة حل الدولتين على حدود العام 67 قد يكون متاحا اليوم فقط ولا نعرف المستقبل».

ودعا الرئيس الأميركي إلى كشف ملابسات مقتل الصحفية الفلسطينية الأميركية شيرين أبوعاقلة، التي قتلت في 11 مايو خلال تغطيتها عملية عسكرية إسرائيلية في مخيم جنين في الضفة الغربية.

وطلبت عائلة الصحفية مقابلة بايدن خلال زيارته، لكن مسؤولا بارزا في الإدارة قال للصحفيين إن الرئيس «غير قادر على فعل ذلك»، وأشار إلى أن العائلة قد دُعيت إلى واشنطن.