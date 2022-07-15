بايدن: القدس «مركزية» في الرؤيتين الفلسطينية والإسرائيلية.. والتزامي لم يتغير بحل الدولتين

القاهرة - بوابة الوسط

قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن «القدس مركزية في الرؤية الفلسطينية والإسرائيلية»، داعيا إلى أن «تكون مدينة لكل من يعيش فيها ووصاية الأردن أمر أساسي»، مشيرا إلى أن «حل الدولتين يشمل وجود دولة فلسطين مستقلة ذات سيادة ومتصلة جغرافيا»، ومؤكدا أن التزامه «وكرئيس للولايات المتحدة لم يتغير بهدف تحقيق حل الدولتين»

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في بيت لحم إن الولايات المتحدة «تحاول تعزيز الزخم لبث الروح في مسار السلام»، داعيا إلى «وضع حد للعنف» وقال «لا يمكن لليأس والقنوط أن يصوغ مستقبلنا حتى إن لم تكن الأرضية جاهزة لبث الروح في المفاوضات». ورأى بايدن أن «هدف حل الدولتين قد يبدو بعيد المنال بسبب القيود التي تفرض على الفلسطينيين والشعب الفلسطيني يشعر بالحزن».

بايدن يتعهد بتحقيق شامل في اغتيال شيرين أبو عاقلة

وتعهد الرئيس الأميركي بأن تقوم الولايات المتحدة بدورها من أجل دعم تحقيق مستقل في اغتيال شيرين أبو عاقلة، منوها إلى أن أبو عاقلة «فلسطينية ومواطنة أميركية قتلت بينما كانت تقوم بدورها في إعلام مستقل». ومر موكب الرئيس الأميركي في طريقه إلى بيت لحم بمحاذاة جدار الفصل الإسرائيلي وما يحمله من رسومات فلسطينية تبرز واقع العزل والحصار المفروض على مدينة بيت لحم التي تضم كنيسة المهد المقدسة.

ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول كبير في الإدارة الأميركية قوله قبل لقاء عباس إن بايدن لن يأتي بخطة لاستئناف عملية السلام المتعثرة بين إسرائيل والفلسطينيين خلال زيارته للضفة الغربية. وقال المسؤول «ثمة حقائق عملية على الأرض ندركها جيدا، لذلك لم نجهز خطة متدرجة، لكننا قلنا دائما إنه إذا كانت الأطراف مستعدة للتحدث، ونعتقد أنه ينبغي عليهم ذلك، فسنكون هناك بجانبهم».