عباس لـ«بايدن»: السلام يبدأ من فلسطين والقدس

القاهرة - بوابة الوسط



قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، اليوم الجمعة، إن السلام يبدأ من فلسطين والقدس، ولك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأميركي جو بايدن في رام الله، مضيفا «قضية الشهيدة شيرين أبو عاقلة فقد طالبنا بمحاسبة القتلة».



الاعتراف بدولة فلسطين

وأضاف الرئيس الفلسطيني، «ونمد أيادينا لكم لتحقيقه ومفتاح السلام في المنطقة هو الاعتراف بدولة فلسطين وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة». وعقد عباس وبايدن جلسة مباحثات حول العلاقات الثنائية بين السلطة الفلسطينية والولايات المتحدة ومراجعة ما يمكن لواشنطن أن تسهم به لخلق أجواء تحقق السلام العادل.

وقال عباس «أكدنا للرئيس بايدن رؤيتنا على أساس الشرعية الدولية وحل الدولتين، نؤكد استعدادنا للعمل مع الإدارة الأميركية من أجل تحقيق السلام القائم على أساس الشرعية الدولية». وأضاف «يدي إلى إسرائيل لتحقيق سلام الشجعان وهذا ما واصلنا فعله منذ اتفاق أوسلو، وتحقيق هدف السلام يكون بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود 67»، وأردف أن «فرصة حل الدولتين على أساس سنة 67 قد تكون متاحة اليوم فقط ولا ندري ما قد يحصل في المستقبل».

ودعا الرئيس الفلسطيني «لإنهاء الاحتلال والتمييز العنصري ونتطلع لجهود وقف الاستيطان وعنف المستوطنين»، و«إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية ورفع منظمة التحرير من قائمة الإرهاب».