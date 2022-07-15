اسرائيل ترحب بقرار السعودية فتح مجالها الجوي

القاهرة - بوابة الوسط

رحبت وزيرة النقل الإسرائيلية ميراف ميخائيلي الجمعة بقرار السعودية رفع القيود المفروضة على جميع شركات الطيران التي تستخدم مجالها الجوي، معتبرة أنها «خطوة مهمة» ستسمح «بتعزيز» العلاقات بين اسرائيل ودول في الشرق الأوسط.

وقالت ميخائيلي في بيان «سيسمح للرحلات الجوية الإسرائيلية الطيران في الأجواء السعودية، وهذه خطوة مهمة من جانب المملكة العربية السعودية ستسمح بتعزيز العلاقات بين اسرائيل والدول الأخرى في الشرق الأوسط، وستقلل بشكل كبير أوقات الرحلات وتخفض الأسعار».

وفي وقت سابق، قالت هيئة الطيران المدني السعوديّة في بيان على «تويتر»، إنّها قرّرت «فتح أجواء المملكة لجميع الناقلات الجوّية» التي تستوفي متطلّبات عبور أجواء البلاد. ويرفع هذا الإعلان فعليًا قيود تحليق الطائرات من إسرائيل وإليها. وأشارت هيئة الطيران المدني إلى أنّ هذا القرار جاء «استكمالًا للجهود الرامية لترسيخ مكانة المملكة كمنصّة عالميّة تربط القارّات الثلاث، وتعزيزًا للربط الجوّي الدولي».

بايدن يزور السعودية

والتقى الرئيس الأميركي جو بايدن الذي يُجري حاليًا أوّل جولة له في الشرق الأوسط، قادةً إسرائيليّين في القدس يومي الأربعاء والخميس، ومن المقرّر أن يقوم الجمعة برحلة رسميّة مباشرة وغير مسبوقة من إسرائيل إلى السعوديّة.

ورحّب الرئيس الأميركي الخميس بما اعتبره «القرار التاريخي» المتمثّل بفتح المجال الجوّي السعودي أمام «جميع الناقلات الجوّية». وقال جيك سوليفان، مستشار بايدن لشؤون الأمن القومي، في بيان، إنّ الرئيس الأميركي «يرحّب بالقرار التاريخي لقادة السعوديّة فتح مجالهم الجوّي أمام جميع الناقلات الجوّية المدنيّة بلا تمييز» بما في ذلك «الرحلات الجوّية من إسرائيل وإليها».