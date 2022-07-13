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مساعدة وزير الخارجية الأميركي: الإطاحة بالقذافي أدت إلى آثار دراماتيكية وسلبية في منطقة الساحل وشمال أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 13 يوليو 2022, 02:49 مساء
مساعدة وزير الخارجية الأميركي: الإطاحة بالقذافي أدت إلى آثار دراماتيكية وسلبية في منطقة الساحل وشمال أفريقيا
مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية مولي فيي. (الإنترنت).
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أكدت مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية، مولي فيي أن «الإطاحة بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي أدت إلى آثار دراماتيكية وسلبية في منطقة الساحل وشمال أفريقيا»، مشيرة إلى أن «الاستراتيجية الجديدة المشتركة بين الوكالات الأميركية في منطقة الساحل تسعى إلى بناء قدرات الحكومات لاستعادة الثقة العامة على الصعيدين الوطني والمحلي من خلال تقديم عادل للخدمات الحكومية وإنفاذ القانون والعدالة»، وفقًا لجريدة «أنباء» الموريتانية.
 
وقالت مولي فيي، خلال زيارتها لدولة موريتانيا، أمس الثلاثاء، إن الولايات المتحدة «ترغب في ردع الحكومات بأفريقيا لمنع اللجوء إلى مجموعة (فاغنر) الروسية الخاصة شبه العسكرية، لسد احتياجاتها الأمنية»، لافتة إلى أن «عدم الاستقرار في منطقة الساحل هو مشكلة أمنية تتطلب حلًا يتعلق بنظام الحكم»، مشيرة إلى أن «عقدًا من اتباع النهج الذي يُركز على الأمن قد أكد هذا الدرس مع استمرار الجماعات المسلحة في توسيع وجودها وقدراتها، على الرغم من عمليات مكافحة الإرهاب الفرنسية، والاستثمارات الغربية الكبيرة في قدرات الأمن القومي الإفريقي».

وأشارت المسؤولة الأميركية إلى أن الولايات المتحدة ستُوفر الموارد والإرشادات اللازمة لتشجيع المساءلة، وتدابير مكافحة الفساد، والحوار بين العواصم والأطراف وبين المجتمعات، معتبرة أن «هذه هي مفاتيح كسب دعم السكان المدنيين».

وأشادت مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية بما قالت إنها «إصلاحات داخلية» أجرتها موريتانيا على قطاعها الأمني عززت قدرتها على التصدي للجماعات المتطرفة العنيفة، ولفتت إلى أن موريتانيا «لم تتعرض لهجوم إرهابي على أراضيها منذ العام 2011»، مؤكدة أن الولايات المتحدة «أسست لشراكة أمنية قوية مع هذه الدولة  لمكافحة الإرهاب داخل حدودها و في المنطقة».

وسبق للمسؤولة الأميركية أن أدلت في شهادة خلال جلسة استماع بمجلس الشيوخ حول «عدم الاستقرار وحالة الديمقراطية في منطقة الساحل واستجابة السياسة الأميركية»، وأشارت فيي إلى أن واشنطن «تتطلع إلى رؤية ما يمكنها القيام به من حيث تطوير مصادر بديلة للاحتياجات الأمنية».

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