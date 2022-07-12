قيس سعيد يحذر من اختراق موقع الناخبين بتونس.. «محاولة يائسة لنشر الفوضى»

القاهرة - بوابة الوسط

حذّر الرئيس التونسي، قيس سعيّد، الثلاثاء، من عملية اختراق وتلاعب تستهدف الاستفتاء على الدستور الجديد المقرر في 25 يوليو.

وقال الرئيس قيس سعيّد، خلال استقباله وزير الداخلية، توفيق شرف الدين، إن اختراق الموقع الإلكتروني لتسجيل الناخبين وتغيير مراكز الاقتراع محاولة يائسة لإدخال الفوضى والإرباك يوم الاستفتاء، بحسب الصفحة الرسمية للرائسة التونسية على الـ«فيسبوك».

1700 هجوم لاختراق الموقع الإلكتروني لتسجيل الناخبين

وكشفت الرئاسة التونسية، في بيان الثلاثاء، عن تعرض الموقع الإلكتروني لتسجيل الناخبين إلى 1700 هجوم لاختراقه، مضيفة أن النيابة العامة فتحت تحقيقًا، وجرى الاستماع إلى 7 أشخاص من قبل الجهات الأمنية المختصة في انتظار سماع كل من سيكشف عنه البحث.

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وأمس الإثنين، توعّد سعيّد من وصفهم بكونهم «يريدون إفشال الاستفتاء» على مشروع الدستور، موضحًا أنه «لا مجال للتسامح لأن الأمر يتعلق بمصير دولة وشعب»، وفق «العربية».

النسخة المعدلة لمشروع الدستور

يذكر أنه منذ إعلان الرئيس التونسي، قيس سعيد، عن النسخة المعدلة لمشروع الدستور في الجريدة الرسمية، يوم الجمعة الماضي، لم يتوقف الجدل في البلاد تجاه هذه الخطوة.

وبينما تحدّث سعيد عن أخطاء في نسخة مشروع الدستور الجديد الصادرة في الثلاثين من يونيو الماضي، وعليه أصدر النسخة الجديدة التي تضمنت تعديلا شمل عدة فصول، ازدادت حدة الانتقادات.

إلا أن الرئيس شدد على أن زمن الاستبداد ولّى بلا رجعة، مؤكدًا أنه لن يعود لا بنص الدستور ولا بأي حكم تشريعي آخر.