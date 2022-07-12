«البنتاغون»: مقتل زعيم «داعش» في سورية في غارة أميركية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية مقتل زعيم تنظيم «داعش» في سورية الثلاثاء في ضربة نفذتها طائرة مسيَّرة أميركية.

وقال الناطق باسم القيادة المركزية في البنتاغون، اللفتنانت كولونيل ديف إيستبرن إن ماهر العقال قُتل أثناء ركوبه دراجة نارية بالقرب من جندريس في سورية، كما أصيب أحد كبار مساعديه بجروح خطيرة، وفق «فرانس برس».

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وفي 10 مارس أكد تنظيم «داعش» في العراق، مقتل قائده أبوإبراهيم الهاشمي القريشي والناطق باسم الجماعة أبوحمزة القريشي، وتعيين أبوالحسن الهاشمي القريشي زعيما جديدا للحركة. جاء ذلك في تسجيل صوتي بثه التنظيم، وفق وكالة «رويترز».

فجر نفسه وأفرادا من عائلته

ودرس أبوإبراهيم القريشي علوم الشريعة وكان مقاتلا في جيش الرئيس العراقي السابق صدام حسين، قاد تنظيم «داعش» لأكثر من عامين قبل اغتياله في غارة لقوات أميركية خاصة بشمال سورية في فبراير الماضي، حيث فجر نفسه وأفرادا من عائلته، بحسب الإدارة الأميركية.

وكان مقتله، عن 45 عاما، ضربة جديدة للتنظيم بعد اغتيال زعيمه السابق أبوبكر البغدادي في غارة أميركية مماثلة العام 2019. ولم ينف التنظيم الرواية الأميركية وقتها أو يؤكدها، وقال الناطق الجديد، أبوعمر المهاجر، في التسجيل الصوتي إن آخر معركة يشارك فيها أبوإبراهيم القريشي كانت معركة سجن غويران بمدينة الحسكة في شمال شرق سورية.