Atwasat

«البنتاغون»: مقتل زعيم «داعش» في سورية في غارة أميركية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 12 يوليو 2022, 03:41 مساء
«البنتاغون»: مقتل زعيم «داعش» في سورية في غارة أميركية
عنصر من داعش يرفع راية التنظيم. (الإنترنت)
alwasat radio

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية مقتل زعيم تنظيم «داعش»  في سورية الثلاثاء في ضربة نفذتها طائرة مسيَّرة أميركية.

وقال الناطق باسم القيادة المركزية في البنتاغون، اللفتنانت كولونيل ديف إيستبرن إن ماهر العقال قُتل أثناء ركوبه دراجة نارية بالقرب من جندريس في سورية، كما أصيب أحد كبار مساعديه بجروح خطيرة، وفق «فرانس برس».

- جنرال أميركي: منحنا زعيم «داعش» فرصة لتسليم نفسه
- «فرانس برس»: زعيم تنظيم «داعش» فجّر نفسه خلال عملية أميركية

وفي 10 مارس أكد تنظيم «داعش» في العراق، مقتل قائده أبوإبراهيم الهاشمي القريشي والناطق باسم الجماعة أبوحمزة القريشي، وتعيين أبوالحسن الهاشمي القريشي زعيما جديدا للحركة. جاء ذلك في تسجيل صوتي بثه التنظيم، وفق وكالة «رويترز».

 فجر نفسه وأفرادا من عائلته 
ودرس أبوإبراهيم القريشي علوم الشريعة وكان مقاتلا في جيش الرئيس العراقي السابق صدام حسين، قاد تنظيم «داعش» لأكثر من عامين قبل اغتياله في غارة لقوات أميركية خاصة بشمال سورية في فبراير الماضي، حيث فجر نفسه وأفرادا من عائلته، بحسب الإدارة الأميركية.

وكان مقتله، عن 45 عاما، ضربة جديدة للتنظيم بعد اغتيال زعيمه السابق أبوبكر البغدادي في غارة أميركية مماثلة العام 2019. ولم ينف التنظيم الرواية الأميركية وقتها أو يؤكدها، وقال الناطق الجديد، أبوعمر المهاجر، في التسجيل الصوتي إن آخر معركة يشارك فيها أبوإبراهيم القريشي كانت معركة سجن غويران بمدينة الحسكة في شمال شرق سورية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حميد الشاعري يكشف سبب مغادرته وأهله ليبيا

حميد الشاعري يكشف سبب مغادرته وأهله ليبيا
500 زوج يكافحون «آثار كوفيد النفسية» بحفل زفاف جماعي

500 زوج يكافحون «آثار كوفيد النفسية» بحفل زفاف جماعي
البيت الأبيض: إيران ستزود روسيا بمئات الطائرات المسيرة

البيت الأبيض: إيران ستزود روسيا بمئات الطائرات المسيرة
انهيار تاريخي للعملة الأوروبية.. الدولار يتساوى مع اليورو

انهيار تاريخي للعملة الأوروبية.. الدولار يتساوى مع اليورو
تقرير سويسري: الشباب الليبي «يائس» في مواجهة أزمة سياسية واقتصادية متفاقمة

تقرير سويسري: الشباب الليبي «يائس» في مواجهة أزمة سياسية واقتصادية متفاقمة
الولايات المتحدة تدرس احتمال استئناف بيع أسلحة هجومية للسعودية

الولايات المتحدة تدرس احتمال استئناف بيع أسلحة هجومية للسعودية
كاركاتير خيري - أولويات زيارة بايدن للشرق الأوسط

كاركاتير خيري - أولويات زيارة بايدن للشرق الأوسط
بوتين يصدر مرسوما يسهل الحصول على الجنسية الروسية لجميع الأوكرانيين

بوتين يصدر مرسوما يسهل الحصول على الجنسية الروسية لجميع الأوكرانيين
رسميا.. «يوفنتوس» يعلن عودة بول بوغبا

رسميا.. «يوفنتوس» يعلن عودة بول بوغبا
المظاهرات الليبية وحجة عقيلة

المظاهرات الليبية وحجة عقيلة
(كاتيو أمبوس) لكل العصور

(كاتيو أمبوس) لكل العصور
لغة فبراير

لغة فبراير
الأمم المتحدة تتوقع أن يبلغ عدد سكان العالم 8 مليارات نسمة في 15 نوفمبر

الأمم المتحدة تتوقع أن يبلغ عدد سكان العالم 8 مليارات نسمة في 15 نوفمبر
كاركاتير حليم - حل لمشاكل المواطن

كاركاتير حليم - حل لمشاكل المواطن
وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس تعلن ترشحها لخلافة جونسون

وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس تعلن ترشحها لخلافة جونسون
عقيلة صالح يطالب بمحاكمة المتسببين في استمرار انقطاع الكهرباء

عقيلة صالح يطالب بمحاكمة المتسببين في استمرار انقطاع الكهرباء
المجر تراهن على الطاقة الحرارية الجوفية للتحرر من الغاز الروسي

المجر تراهن على الطاقة الحرارية الجوفية للتحرر من الغاز الروسي
هل تواجه «تويتر» مستقبل مظلم بعد فشل صفقة إيلون ماسك؟

هل تواجه «تويتر» مستقبل مظلم بعد فشل صفقة إيلون ماسك؟
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
إردوغان يحث بوتين على إبقاء معبر المساعدات السوري مفتوحا
إردوغان يحث بوتين على إبقاء معبر المساعدات السوري مفتوحا
الولايات المتحدة تدرس احتمال استئناف بيع أسلحة هجومية للسعودية
الولايات المتحدة تدرس احتمال استئناف بيع أسلحة هجومية للسعودية
تونس.. «جبهة الخلاص الوطني» تجدد دعوتها إلى مقاطعة الاستفتاء حول مشروع الدستور
تونس.. «جبهة الخلاص الوطني» تجدد دعوتها إلى مقاطعة الاستفتاء حول ...
اتفاق في الأمم المتحدة على تمديد آلية إيصال المساعدات إلى سورية لستة أشهر
اتفاق في الأمم المتحدة على تمديد آلية إيصال المساعدات إلى سورية ...
اتصال من إردوغان لولي العهد السعودي للتهنئة بعيد الأضحى وبحث التعاون الثنائي
اتصال من إردوغان لولي العهد السعودي للتهنئة بعيد الأضحى وبحث ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
قطر تقدم دعما ماليا بقيمة 60 مليون دولار للجيش اللبناني
قطر تقدم دعما ماليا بقيمة 60 مليون دولار للجيش اللبناني...
مصر: الحكم بإعدام قاتل طالبة المنصورة
مصر: الحكم بإعدام قاتل طالبة المنصورة...
نحو ألفي مهاجر حاولوا الجمعة دخول جيب مليلة من المغرب
نحو ألفي مهاجر حاولوا الجمعة دخول جيب مليلة من المغرب...
بن سلمان يصل تركيا في أول زيارة منذ مقتل خاشقجي
بن سلمان يصل تركيا في أول زيارة منذ مقتل خاشقجي...
ارتفاع حصيلة حادثة تسرب غاز سام بجنوب الأردن إلى 10 وفيات
ارتفاع حصيلة حادثة تسرب غاز سام بجنوب الأردن إلى 10 وفيات...
المزيد
«البنتاغون»: مقتل زعيم «داعش» في سورية في غارة أميركية
«البنتاغون»: مقتل زعيم «داعش» في سورية في غارة أميركية...
مجلس الأمن يمدد فترة إيصال المساعدات إلى سورية ستة أشهر
مجلس الأمن يمدد فترة إيصال المساعدات إلى سورية ستة أشهر...
«فرانس برس»: بايدن يزور السعودية التي وصفها بالدولة «المنبوذة» خلال حملته الانتخابية
«فرانس برس»: بايدن يزور السعودية التي وصفها بالدولة ......
اتصال من إردوغان لولي العهد السعودي للتهنئة بعيد الأضحى وبحث التعاون الثنائي
اتصال من إردوغان لولي العهد السعودي للتهنئة بعيد الأضحى وبحث......
اتفاق في الأمم المتحدة على تمديد آلية إيصال المساعدات إلى سورية لستة أشهر
اتفاق في الأمم المتحدة على تمديد آلية إيصال المساعدات إلى ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط