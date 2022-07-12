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مجلس الأمن يمدد فترة إيصال المساعدات إلى سورية ستة أشهر

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 12 يوليو 2022, 03:38 مساء
مجلس الأمن يمدد فترة إيصال المساعدات إلى سورية ستة أشهر
اجتماع سابق لمجلس الأمن. (الإنترنت)
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تبنى مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، قرارًا ينص على تمديد آلية المساعدة عبر الحدود إلى سورية مدة ستة أشهر، حتى 10 يناير، وهي مدة فرضتها روسيا في حين كانت المدة المقترحة سنة.

جرى تبني القرار بأغلبية 12 صوتًا من أصل 15. والأصوات الموافقة هي لروسيا والصين والأعضاء العشرة غير الدائمين في مجلس الأمن. وامتنعت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا عن التصويت لعدم موافقتها على المدة التي تعتبرها غير كافية للتخطيط لإيصال المساعدات بشكل صحيح، بحسب «فرانس برس».

استئناف الأمم المتحدة استخدام معبر باب الهوى 
وينصّ الاتفاق على أن تستأنف الأمم المتحدة استخدام معبر باب الهوى الواقع على الحدود بين سورية وتركيا، علمًا بأنه الممر الوحيد الذي يمكن أن تنقل من خلاله مساعدات الأمم المتحدة إلى المدنيين دون المرور في المناطق التي تسيطر عليها قوات دمشق.

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ويدعو مشروع القرار الأيرلندي-النروجي أيضًا إلى تقديم تقرير خاص إلى الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الاحتياجات الإنسانية بحلول 10 ديسمبر كحد أقصى، ويطلب منه رفع تقرير منتظم كل شهرين عن هذه الآلية وعن تلك التي تلحظ إيصال مساعدات انسانية انطلاقا من دمشق عبر خطوط الجبهة.

 استفادة 2.4 مليون شخص في محافظة إدلب 
وقال مساعد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي «قبل التصويت سنعتمد مشروعنا مع إجراء تعديل طفيف».  وكانت روسيا حليفة النظام السوري استخدمت حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي الجمعة لتعطيل مشروع قرار غربي لاستخدام المعبر الحدودي لعام إضافي.

ويتطلّب إقرار النص موافقة تسعة أعضاء على الأقل من أصل 15 عضوا دون تصويت سلبي من أي من الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الذين يمتلكون حقّ النقض (الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وروسيا والصين).

والآلية الأممية لإيصال المساعدات عبر الحدود سارية منذ العام 2014 وتُساعد، عبر معبر باب الهوى، أكثر من 2.4 مليون شخص في محافظة إدلب (شمال غرب) التي تسيطر عليها فصائل معارضة وأخرى «متطرفة». وسبق أن جرى تمديدها لستة أشهر، رغم أن هذه المدة القصيرة تُعقّد عملية إيصال المساعدة والتخطيط لها.

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