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اتصال من إردوغان لولي العهد السعودي للتهنئة بعيد الأضحى وبحث التعاون الثنائي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 12 يوليو 2022, 09:59 صباحا
اتصال من إردوغان لولي العهد السعودي للتهنئة بعيد الأضحى وبحث التعاون الثنائي
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (يمين) يستقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (يسار) في المجمع الرئاسي التركي في أنقرة. 22 يونيو 2022 (أ ف ب)
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تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اتصالا هاتفيا من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، تبادلا فيه التهاني بمناسبة عيد الأضحى.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية «واس»، والتركية «الأناضول»، فقد جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها، فضلا عن القضايا الإقليمية، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

زيارة بن سلمان الأولى لتركيا
وكان ولي العهد السعودي زار تركيا في يونيو الماضي، في زيارته الرسمية الأولى لتركيا، وأكد البلدان عزمهما على «تعزيز التعاون» بعد تسع سنوات من الخلافات بدأت مع الربيع العربي، وفاقمها اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في إسطنبول.

وتعد الزيارة الفصل الثاني في المصالحة بين البلدين إثر الأزمة التي تلت اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول.

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وحصل الفصل الأول من المصالحة في نهاية أبريل عندما زار إردوغان، الذي يخوض انتخابات رئاسية السنة المقبلة وعليه إنهاض اقتصاد يواجه صعوبات جمة في بلاده، السعودية حيث بحث مع ولي العهد في سبل «تطوير» العلاقات بين البلدين.

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