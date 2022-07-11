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إردوغان يحث بوتين على إبقاء معبر المساعدات السوري مفتوحا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 11 يوليو 2022, 03:54 مساء
إردوغان يحث بوتين على إبقاء معبر المساعدات السوري مفتوحا
مساعدات أممية في طريقها إلى سورية. (الإنترنت)
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حض الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الإثنين، نظيره الروسي فلاديمير بوتين على تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سورية.

وذكر بيان صادر عن مكتب الرئيس التركي أن إردوغان «شدد على الأهمية  التي يعلقها على تمديد آلية المعبر الحدودي في سورية». وجاء البيان عقب محادثة هاتفية بين بوتين وإردوغان، وفي وقت تعطل روسيا تمديد هذه الآلية في مجلس الأمن الدولي، بحسب «فرانس برس».

وتواصلت في الأمم المتحدة المفاوضات بشأن تمديد آلية تتيح للمنظمة الدولية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود لملايين السوريين المقيمين في مناطق لا تسيطر عليها دمشق، وفق ما أفاد دبلوماسيون.

وهذه الآلية السارية منذ 2014 لإرسال مساعدات أممية عبر معبر باب الهوى عند الحدود السورية - التركية، ينتهي مفعولها منتصف ليل الأحد بعدما استخدمت روسيا الجمعة حق النقض ضد مشروع قرار في مجلس الأمن يمددها لعام واحد من دون موافقة النظام السوري.

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وقال دبلوماسيون إن موسكو لا تزال تصر على تمديد محدود لستة أشهر قابل للتجديد مرة أخرى، بحيث يتاح للأمم المتحدة استخدام هذا المعبر لتجنب المناطق التي يسيطر عليها النظام. ولتجاوز المأزق، اقترح الأعضاء العشرة غير الدائمين في مجلس الأمن تمديدا لتسعة أشهر، بحسب دبلوماسيين، لكن موسكو تمسكت برفضها.

المساعدات تصل إلى 2.4 مليون سوري
وتصل هذه المساعدات إلى أكثر من 2.4 مليون شخص في مناطق بمحافظة إدلب وفي شمال محافظة حلب المجاورة تسيطر عليها فصائل معارضة.

وترى موسكو التي تملك حق الفيتو في مجلس الأمن وعملت في الأعوام الأخيرة على تقليص الآلية الأممية إلى حد بعيد، انطلاقًا من اعتبارها تنتهك سيادة سورية، أن إيصال المساعدات إلى شمال غرب البلاد يجب أن يتم فقط انطلاقًا من دمشق.

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