السودان: المحتجون على الانقلاب يعلنون انتهاء اعتصامين في الخرطوم

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن منظمو الاعتصامات التي انطلقت قبل عشرة أيام في الخرطوم لمطالبة الجيش بإعادة السلطة إلى المدنيين ، الإثنين، أنهم فضَّوا اثنين من اعتصاماتهم الأربعة في العاصمة السودانية، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

ففي 30 يونيو الماضي، حيث قتلت قوات الأمن تسعة متظاهرين مناهضين للانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش وفق «لجنة أطباء السودان المركزية» المؤيدة للديمقراطية، وفي اليوم التالي، وتحت صدمة القمع العنيف، أعلن المحتجون تنظيم اعتصامات مفتوحة وأقاموا أربعة مخيمات: اثنين في وسط الخرطوم وواحدًا في الضاحية الشمالية الغربية لأم درمان، وآخر في الضاحية الشمالية الشرقية للخرطوم شمال، وبعد أربعة أيام من التحركات، أعلن قائد انقلاب أكتوبر 2021 الفريق عبد الفتاح البرهان بعد أن تخلى عن شركائه المدنيين وأوقف عملية الانتقال إلى الديمقراطية، أنه يريد إفساح المجال لتشكيل حكومة من المدنيين.

الشارع لم يقتنع بإعلان البرهان

ولم يقتنع الشارع بإعلان البرهان، الذي رأى فيه مناورة لتعيين مدنيين ينفذون أوامر الجيش والاحتفاظ بمجلس أعلى للقوات المسلحة جنبًا إلى جنب مع الحكومة يمكن أن تكون له اليد العليا على السياسة والاقتصاد، وأكدت الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني أنها تنظم صفوفها لإخراج الجيش من السلطة. وقال المتظاهرون إنهم لن يغادروا إلى أن يتم إعلان تشكيل حكومة مدنية بالكامل، لكن في الوقت الذي احتفل فيه السودانيون بعيد الأضحى، أعلنت «لجان المقاومة» بأم درمان، الإثنين، أنها ستزيل مخيم الاعتصام في منطقتها.

ولجان المقاومة هي مجموعات أحياء تنظم التظاهرات منذ انقلاب 2021 وهي القوى التي يستمع إليها الشارع، وسبق أن انتقدت الأحزاب لتنازلها عن مواقفها والقبول بسلطة انتقالية جنبًا إلى جنب مع الجيش، يوم الجمعة، عشية الأضحى الذي يعود خلاله كثير من سكان العاصمة إلى الولايات لقضاء أيام العيد، رُفع الاعتصام من أمام مستشفى الجودة في الخرطوم، بحسب ناشطين، في هذه الأثناء، يستمر الاعتصامان الآخران حتى وإن انخفض عدد المشاركين بسبب العيد.