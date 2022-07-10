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حجاج بيت الله يواصلون رمي الجمرات في أول أيام التشريق (صور)

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 10 يوليو 2022, 10:23 مساء
حجاج بيت الله يواصلون رمي الجمرات في أول أيام التشريق (صور)
مشاهد لحجاج بيت الله الحرام في أول أيام التشريق (تويتر)
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بدأ حجاج بيت الله الحرام، بعد زوال شمس الأحد، رمي الجمرات الثلاث الصغرى، والوسطى، والكبرى، بمشعر «مِنى»، في ثاني أيام عيد الأضحى، الموافق أول أيام التشريق الثلاث.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية «واس»، بأن «حجاج بيت الله الحرام استفتحوا أول أيام التشريق الثلاث (11 و12 و13 ذي الحجة) بصعيد مِنى»، متابعة: «يرمي ضيوف الرحمن في هذا اليوم الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى فالوسطى ثم العقبة الكبرى، بعد أن رموا يوم أمس (السبت) الكبرى فقط».

ويتوجَّه الحجاج إلى مشعر منى، لرمي 21 جمرة؛ موزعة بـ7 حصيات بدءا من الصغرى، ثم الوسطى، ثم العقبة الكبرى، ويكبّرون مع كل واحدة منها، ويدعون بما شاءوا بعد الجمرتين الصغرى والوسطى مستقبلين القبلة.

وقت رمي الجمرات
وبدأ وقت رمي الجمرات في يوم النحر (السبت)، وأيام التشريق الثلاث (الأحد، الإثنين، الثلاثاء) من زوال الشمس، وهو وقت دخول صلاة الظهر، وينتهي بغروب الشمس، فيما أجازت فتاوى الرمي قبل الزوال.

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وإذا رمى الحاج الجمار، الأحد (أول أيام التشريق)، والإثنين (ثاني أيام التشريق)، أباح الله له الانصراف من «مِنى» إن كان متعجلا وتسمى النفرة الأولى، وبذلك يسقط عنه المبيت ورمي اليوم الأخير (ثالث أيام التشريق) بشرط أن يخرج من «مِنى» قبل غروب الشمس، وإلا لزمه البقاء لليوم الثالث.

وفي اليوم الثالث من التشريق الذي يوافق الثلاثاء، يرمي الحاج كذلك الجمرات الثلاث، كما فعل في اليومين السابقين، ثم يغادر «مِنى» إلى مكة، ويطوف حول البيت العتيق للوداع ليكون آخر عهده بالبيت.

ما هي أيام التشريق؟
وأيام التشريق، هي الأيام الثلاثة التي تأتي عقب أول أيام عيد الأضحى المبارك، ويقضيها الحُجاج بمشعر «مِنى»، وتعرف أيضًا بـ«الأيام المعدودات».

والأربعاء، أدّى نحو مليون حاج طواف القدوم بالمسجد الحرام في مكة المكرمة، وذلك لأول مرة منذ جائحة كورونا، حيث اقتصر الحج خلال العامين الماضيين على أعداد محدودة من داخل السعودية فقط.

مشاهد لحجاج بيت الله الحرام في أول أيام التشريق (تويتر)
مشاهد لحجاج بيت الله الحرام في أول أيام التشريق (تويتر)
مشاهد لحجاج بيت الله الحرام في أول أيام التشريق (تويتر)
مشاهد لحجاج بيت الله الحرام في أول أيام التشريق (تويتر)
مشاهد لحجاج بيت الله الحرام في أول أيام التشريق (تويتر)
مشاهد لحجاج بيت الله الحرام في أول أيام التشريق (تويتر)
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