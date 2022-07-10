مصر تجري تحقيقا بشأن تقارير عن مقبرة جماعية لجنود مصريين في إسرائيل

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأحد، إنها طلبت من سفارتها في تل أبيب التواصل مع السلطات الإسرائيلية، لتقصي حقيقة ما يتم تداوله إعلاميًا بشأن وقائع تاريخية حدثت في حرب 1967.

وطالبت الخارجية بـ«تحقيق لاستيضاح مدى مصداقية هذه المعلومات، وإفادة السلطات المصرية بشكل عاجل بالتفاصيل ذات الصلة»، مشيرة إلى أن السفارة المصرية في إسرائيل تواصل متابعة هذا الموضوع، وفق بيان للناطق باسم الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ.

وأفادت صحف إسرائيلية بوجود مقبرة جماعية داخل إحدى الحدائق العامة في إسرائيل، لجنود مصريين تم حرقهم أحياء في معركة استمرت ثلاثة أيام عام 1967.

وكشف الصحفي الإسرائيلي يوسي ميلمان، في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع «تويتر» الجمعة الماضية، عن مجزرة راح ضحيتها ما لا يقل عن 20 جنديا مصريا آنذاك، لافتا إلى أن الجنود المصريين أُحرقوا أحياء ودفنهم الجيش الإسرائيلي في مقبرة جماعية بدون علامات قرب القدس.