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ملك المغرب يؤدي صلاة العيد في أول ظهور علني منذ شفائه من كورونا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 10 يوليو 2022, 06:55 مساء
ملك المغرب يؤدي صلاة العيد في أول ظهور علني منذ شفائه من كورونا
العاهل المغربي الملك محمدّ السادس يؤدّي صلاة عيد الأضحى في قصر سلا قرب العاصمة الرباط، 10يوليو 2022. (أ ف ب)
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أدى العاهل المغربي الملك محمدّ السادس، الأحد، صلاة عيد الأضحى في سلا قرب العاصمة الرباط، بحسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية، في أول ظهور علني منذ شفائه من كوفيد-19.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن الملك البالغ 58 عاماً أدى صلاة عيد الأضحى في قصر سلا «مرفوقاً بوليّ العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، وبصاحب السموّ الملكي الأمير مولاي رشيد». وأضافت أنه إثر الصلاة «قام صاحب الجلالة بنحر أضحية العيد»، بحسب «فرانس برس».

وبحسب الوكالة فإن الملك قرّر هذه السنة أن يؤدّي الصلاة «في إطار خاص، وبحضور جدّ محدود» بسبب «استمرار العمل بالتدابير الوقائية المعتمدة لمواجهة وباء كوفيد-19».

ظهور الملك محمد السادس في الصلاة
وفي مشاهد بثّها التلفزيون الرسمي ظهر الملك محمد السادس في نهاية الصلاة مرتدياً جلابية صفراء والابتسامة تعلو محيّاه، على الرّغم من أنه بدا عليه كأنه قد خسر بعض الوزن منذ إصابته بـ«كوفيد-19».

وظهر الملك وإلى جانبه خصوصاً كلّ من نجله الأكبر وليّ العهد الأمير مولاي الحسن (19 عاماً)، وأخيه الأصغر الأمير مولاي رشيد (52 عاماً).

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وفي 16 يونيو أعلن البروفسور الحسن بليمني، الطبيب الشخصي الجديد للعاهل المغربي، أن الملك محمدّ السادس أصيب بـ«كوفيد-19» لكنّ إصابته «بدون أعراض». وأوضح الطبيب يومها أنّه وصف «فترة راحة لجلالته لبضعة أيام».

لكنّ الملك واصل خلال فترة نقاهته إرسال برقيات بروتوكولية وتصريحات مكتوبة.

عملية جراحية ناجحة في القلب 
وبحسب جريدة «جون أفريك» الأسبوعية، فإن العاهل المغربي أصيب بكوفيد-19 في فرنسا خلال زيارة خاصة بدأها لهذا البلد في الأول من يونيو. 

ومنذ بداية جائحة كورونا في المملكة في مارس 2020 أجرى العاهل المغربي رحلة واحدة إلى الخارج قصد خلالها الغابون، وذلك في ديسمبر 2021. وتحظى الحالة الصحية للملك باهتمام كبير في المغرب.

وكان العاهل المغربي خضع لعملية جراحية ناجحة في القلب في مصحّة القصر الملكي بالرباط في يونيو 2020، وذلك بعد عملية مماثلة أجريت له في باريس في فبراير 2018.

ويتولّى محمد السادس عرش المملكة منذ وفاة والده الملك الحسن الثاني في يوليو 1999.

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