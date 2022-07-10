Atwasat

ستورا: الرئيس الجزائري اقترح العمل على ذاكرة فترة الاستعمار الفرنسي بكاملها

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 10 يوليو 2022, 03:37 مساء
ستورا: الرئيس الجزائري اقترح العمل على ذاكرة فترة الاستعمار الفرنسي بكاملها
المؤرخ الفرنسي بنجامين ستورا في صورة التقطت في باريس . (أ ف ب)
alwasat radio

قال المؤرخ الفرنسي بنجامان ستور إن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبّون عرض القيام بـ«عمل على الذاكرة» المشتركة طوال فترة الاستعمار الفرنسي للجزائر خلال لقاء معه في العاصمة الجزائرية.

وهذه المقابلة بين تبّون وستورا غير مسبوقة ولا سيما بعد الانتقادات التي وُجِّهت في الجزائر لتقرير رفعه المؤرخ في يناير 2021 إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول ذاكرة الاستعمار وحرب الجزائر، بحسب «فرانس برس».

واستقبل تبون ستورا الذي حمل له رسالة من ماكرون، لأكثر من ساعة الإثنين في العاصمة الجزائرية، عشية احتفالات الذكرى الستين لاستقلال الجزائر.

مناقشة المسائل الجوهرية المتعلقة بالذاكرة
وقال ستورا معلقًا «هذه أول مرة تجري خلالها مناقشة المسائل الجوهرية» المتعلقة بالذاكرة من الجانب الجزائري منذ صدور التقرير.

ولا يوصي التقرير الذي استند إليه الرئيس الفرنسي لوضع سياسته حول الذاكرة المشتركة، لا بتقديم اعتذار ولا بإبداء ندم، وهو ما أثار انتقادات حادة في الجزائر ولا سيما من جمعيات للمقاتلين القدامى.

-  فرنسا: ماكرون يرفع السرية عن أرشيف حقبة الاستعمار الفرنسي للجزائر
-  المؤرخ الفرنسي ستورا: لست ضد «اعتذار» فرنسا للجزائر عن سنوات الاستعمار

وحدثت أزمة بين الجزائر وفرنسا بعدما اعتبر الرئيس الفرنسي في سبتمبر 2021 أن الجزائر أنشأت بعد استقلالها العام 1962 «ريعا للذاكرة» حول حرب الاستقلال، كرسه «النظام السياسي-العسكري».

«حرب احتلال دموية»
يشهد اللقاء بين تبّون وستورا على التقارب الجاري في العلاقات الفرنسية-الجزائرية منذ بضعة أسابيع.

وقال المؤرخ «أعتقد أن هناك إرادة في إحياء، لا أدري إن كانت هذه الكلمة المناسبة، وإنما في مواصلة حوار»، مشيرا إلى «تغيير في النبرة» بين البلدين.

وأضاف أن تبون شرح له «الأهمية الكبرى للعمل على ذاكرة كامل مرحلة الاستعمار» وليس الاقتصار على حرب الجزائر وحدها (1954-1962)، وهو ما يؤيده ستورا نفسه.

وذكّر المؤرخ بأن «حرب احتلال الجزائر كانت طويلة جدا ودموية جدا، واستمرت عمليا نصف قرن» من 1830 إلى 1871.

 «تجريد من الأملاك والهوية»
وترافقت مع «تجريد من الأملاك والهوية»؛ إذ «حين كان الناس يخسرون أرضهم، كانوا يخسرون اسمهم»، ومع إقامة «مستوطنة» بوصول عدد الأوروبيين في نهاية المطاف إلى مليون مقابل تعداد سكاني قدره تسعة ملايين نسمة.

وكلها صدمات لا تزال تبعاتها ماثلة إلى اليوم في نظرة كل من الشعبين إلى الآخر، وهي برأيه «تفسر صعوبة العلاقات الفرنسية الجزائرية».

وأوضح ستورا أن «الناس لا يعرفون ما الذي جرى، إنها مشكلة الانتقال إلى الأجيال الشابة والعمل المشترك».

«استقطاب حول 1962»
لفت ستورا إلى أنه «جرى التركيز بشكل أساسي في الجزائر على حرب التحرير الوطني. حصل استقطاب شديد سواء في فرنسا أو في الجزائر حول حقبة الحرب حصرا، بل حتى نهاية الحرب، بين 1960 و1962».

وترافق هذا التركيز مع «مواجهات بين مجموعات ذاكرة» مختلفة حول المجازر وفرار المستوطنين الأوروبيين الذين يطلق عليهم اسم «الأقدام السوداء»، والصراعات على السلطة داخل الحركة القومية الجزائرية.

وقال «انصب اهتمامنا جميعا على تاريخ 1962» من توقيع اتفاقات إفيان في مارس إلى استقلال الجزائر في 5 يوليو، لكنه اعتبر أنه «لا يمكن أن نبقى أسرى تاريخ واحد هو 1962، علينا توسيع حقل ابحاثنا».

مباحثات مقبلة بين الرئيسين
ولم يتناول تبون خلال اللقاء تصريحات ماكرون التي أثارت جدلا، إذ تساءل حول وجود «أمة جزائرية» قبل الاستعمار الفرنسي.

وقد تشكل مسألة الذاكرة موضوع مباحثات مقبلة بين الرئيسين.

وفي الرسالة التي سلّمها بنجامان ستورا، يدعو ماكرون إلى «تعزيز الروابط الوثيقة بالأساس» بين البلدين وكرّر «التزامه بمواصلة مسيرة الاعتراف بالحقيقة ومصالحة الذاكرات»، مشيرا إلى زيارة للجزائر «قريبا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شركات أميركية في 4 قطاعات: إجازات أكثر .. ودوام أقل

شركات أميركية في 4 قطاعات: إجازات أكثر .. ودوام أقل
خبرة ديوكوفيتش أمام طموح كيريوس في نهائي «ويمبلدون».. الأحد

خبرة ديوكوفيتش أمام طموح كيريوس في نهائي «ويمبلدون».. الأحد
ما مصير الكميات الكبيرة من لحوم أضاحي وهدي الحجاج؟

ما مصير الكميات الكبيرة من لحوم أضاحي وهدي الحجاج؟
بوتين يحذر من «تداعيات كارثية» للعقوبات الغربية على السوق العالمية للطاقة

بوتين يحذر من «تداعيات كارثية» للعقوبات الغربية على السوق العالمية للطاقة
هدف صاروخي للنني مع «آرسنال» من 30 مترا

هدف صاروخي للنني مع «آرسنال» من 30 مترا
شاهد: رئيس وزراء سريلانكا يتنحى عن منصبه بعد اقتحام متظاهرين القصر الرئاسي (فيديو وصور)

شاهد: رئيس وزراء سريلانكا يتنحى عن منصبه بعد اقتحام متظاهرين القصر الرئاسي ...
12 مرشحا يتطلعون لخلافة رئيس الوزراء البريطاني جونسون

12 مرشحا يتطلعون لخلافة رئيس الوزراء البريطاني جونسون
«فيفا» يسمح رسميا بـ5 تبديلات ويحدد شروطا في الموسم الجديد

«فيفا» يسمح رسميا بـ5 تبديلات ويحدد شروطا في الموسم الجديد
بعد اعترافه بوجود أخطاء.. الرئيس التونسي ينشر نسخة معدلة من مشروع الدستور

بعد اعترافه بوجود أخطاء.. الرئيس التونسي ينشر نسخة معدلة من مشروع الدستور
«الخمس» و«شباب الجبل» و«الصقور» و«أساريا» في الدوري الممتاز.. رسميا

«الخمس» و«شباب الجبل» و«الصقور» و«أساريا» في الدوري الممتاز.. رسميا
بالصور: جبل عرفات كما لم تره من قبل

بالصور: جبل عرفات كما لم تره من قبل
الحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى في ختام أكبر موسم حج منذ 2019

الحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى في ختام أكبر موسم حج منذ 2019
«فورين بوليسي»: هذا دور موسكو في إغلاق النفط وزعزعة استقرار ليبيا

«فورين بوليسي»: هذا دور موسكو في إغلاق النفط وزعزعة استقرار ليبيا
المعركة بدأت.. رئيس «تويتر»: سنقاضي إيلون ماسك لإلزامه بتنفيذ الصفقة

المعركة بدأت.. رئيس «تويتر»: سنقاضي إيلون ماسك لإلزامه بتنفيذ الصفقة
سمير شمام في «مقابلة خاصة» على قناة «Wtv»: الموسم الحالي أصعب من السابق

سمير شمام في «مقابلة خاصة» على قناة «Wtv»: الموسم الحالي أصعب من السابق
«أتلانتيك كاونسيل»: ماذا يمكن أن يتعلم الليبيون من الأحداث في تونس؟

«أتلانتيك كاونسيل»: ماذا يمكن أن يتعلم الليبيون من الأحداث في تونس؟
4 ظواهر تحاصر ختام الدوري الممتاز في نسخته «47»

4 ظواهر تحاصر ختام الدوري الممتاز في نسخته «47»
جريدة «الوسط»: جمعة الغضب تفتح «مزاد» خرائط الطريق

جريدة «الوسط»: جمعة الغضب تفتح «مزاد» خرائط الطريق
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
بعد اعترافه بوجود أخطاء.. الرئيس التونسي ينشر نسخة معدلة من مشروع الدستور
بعد اعترافه بوجود أخطاء.. الرئيس التونسي ينشر نسخة معدلة من مشروع...
بين الحواجز والعوائق.. متظاهرون سودانيون يحتفلون بـ«الأضحى» في معسكر اعتصام ضد العسكريين
بين الحواجز والعوائق.. متظاهرون سودانيون يحتفلون بـ«الأضحى» في ...
تحذير من «كارثة» إنسانية بعد وقف تمديد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود إلى سورية
تحذير من «كارثة» إنسانية بعد وقف تمديد آلية إيصال المساعدات عبر ...
ما مصير الكميات الكبيرة من لحوم أضاحي وهدي الحجاج؟
ما مصير الكميات الكبيرة من لحوم أضاحي وهدي الحجاج؟
الشرطة المغربية توقف 25 مهاجرا بتهمة محاولة العبور إلى إسبانيا
الشرطة المغربية توقف 25 مهاجرا بتهمة محاولة العبور إلى إسبانيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
قيس سعيد: الإسلام لن يكون دين الدولة في الدستور الجديد
قيس سعيد: الإسلام لن يكون دين الدولة في الدستور الجديد...
قطر تقدم دعما ماليا بقيمة 60 مليون دولار للجيش اللبناني
قطر تقدم دعما ماليا بقيمة 60 مليون دولار للجيش اللبناني...
مصر: الحكم بإعدام قاتل طالبة المنصورة
مصر: الحكم بإعدام قاتل طالبة المنصورة...
نحو ألفي مهاجر حاولوا الجمعة دخول جيب مليلة من المغرب
نحو ألفي مهاجر حاولوا الجمعة دخول جيب مليلة من المغرب...
بن سلمان يصل تركيا في أول زيارة منذ مقتل خاشقجي
بن سلمان يصل تركيا في أول زيارة منذ مقتل خاشقجي...
المزيد
إغلاق معابر المساعدات في سورية بوجه قوافل الأمم المتحدة يهدد الملايين
إغلاق معابر المساعدات في سورية بوجه قوافل الأمم المتحدة يهدد......
ستورا: الرئيس الجزائري اقترح العمل على ذاكرة فترة الاستعمار الفرنسي بكاملها
ستورا: الرئيس الجزائري اقترح العمل على ذاكرة فترة الاستعمار ......
إيران ترى «استفزازا» في الطرح الأميركي للدفاع الجوي الإقليمي
إيران ترى «استفزازا» في الطرح الأميركي للدفاع الجوي الإقليمي...
الشرطة المغربية توقف 25 مهاجرا بتهمة محاولة العبور إلى إسبانيا
الشرطة المغربية توقف 25 مهاجرا بتهمة محاولة العبور إلى ......
ما مصير الكميات الكبيرة من لحوم أضاحي وهدي الحجاج؟
ما مصير الكميات الكبيرة من لحوم أضاحي وهدي الحجاج؟...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط