إيران ترى «استفزازا» في الطرح الأميركي للدفاع الجوي الإقليمي

القاهرة - بوابة الوسط

حذّرت وزارة الخارجية الإيرانية من أن طرح الولايات المتحدة تعزيز التعاون بين حلفائها الإقليميين في مجال الدفاع الجوي والذي سيجري بحثه خلال زيارة مرتقبة للرئيس جو بايدن، هو خطوة «استفزازية» قد تهدد الأمن في المنطقة، ويأتي الموقف الإيراني ردًا على إعلان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي الخميس أن زيارة بايدن الأسبوع المقبل، سيتخللها نقاش مسألة «تعزيز التعاون الإقليمي ولا سيما في مجال الدفاع الجوي» بين حلفاء واشنطن في مواجهة طهران.

وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في بيان ليل السبت، إن «طرح هذه المسألة استفزازي والجمهورية الإسلامية الإيرانية تنظر الى هذه التصريحات من منظور التهديدات ضد الأمن القومي والاقليمي»، مضيفًا: إن «محاولة ايجاد مخاوف أمنية جديدة في المنطقة لن تؤدي سوى الى إضعاف الأمن الاقليمي المشترك وتأمين المصالح الأمنية للكيان الصهيوني»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وحذّر كنعاني من أن «دخول الأجانب في أي عملية إقليمية لا يوفر الأمن والاستقرار؛ بل هو بحد ذاته السبب الرئيسي في خلق التوتر والانقسام الاقليمي»، معتبرًا أن «توفير أرضية لزيادة وجود ودور أميركا في آليات الأمن الإقليمي لن يؤدي إلا إلى انعدام الأمن وعدم الاستقرار وانتشار الارهاب على المستوى الإقليمي».

بايدن وتعزيز تعزيز الدفاع الجوّي للحلفاء

ومن المقرر أن يزور بايدن دولة الاحتلال الإسرائيلي والضفة الغربية المحتلة من 13 إلى 15 يوليو، على أن يتوجه بعدها إلى جدّة في رحلة مباشرة تعتبر سابقة بين الدولة العبرية والسعودية اللتين لا تربط بينهما علاقات رسمية، وأكد كيربي أنه خلال زيارة البلدين الحليفين للولايات المتحدة، سيناقش بايدن «تعزيز التعاون الإقليمي، ولا سيّما في مجال الدفاع الجوي» وأضاف: «نُواصل العمل على أُطر وقدرات دفاع جوّي متكاملة في كل أنحاء هذه المنطقة بسبب مخاوف تتعلّق بإيران وقدراتها المتزايدة والمتنامية في مجال الصواريخ البالستيّة، ناهيك عن دعمها المستمرّ للإرهاب في أنحاء المنطقة».

وتابع قائلًا: «نحن نتحدّث في شكل ثنائيّ مع دول المنطقة بشأن قدرات الدفاع الجوي ونستكشف فكرة دمج هذه القدرات في إطار مشترك لتوفير تغطية جوية أكثر فاعليّة للتعامل مع التهديد الإيراني المتزايد».

وتعد دولة الاحتلال الإسرائيلي العدو الإقليمي اللدود للجمهورية الإيرانية، وتعارض جهود إحياء الاتفاق النووي الذي أبرم العام 2015 بين القوى الكبرى وطهران، وانسحبت منه واشنطن أحاديا في 2018 واتهمت إيران الدولة العبرية بالوقوف خلف هجمات وعمليات تخريب طالت منشآت نووية وعسكرية في الجمهورية الإسلامية، واغتيال عدد من علمائها لا سيما في المجال النووي.

في المقابل، تعد السعودية وإيران أبرز خصمين إقليميين في الخليج. وتبدي الرياض، كما عواصم عربية أخرى، توجسا من البرنامج النووي لإيران، إضافة الى قدراتها العسكرية والصاروخية، وتتهمها بـ«التدخل» في دول عربية والنزاعات في سورية ولبنان والعراق واليمن وقطعت السعودية علاقاتها مع إيران في مطلع العام 2016، الا أن البلدين عقدا اعتبارا من أبريل 2021، مباحثات في بغداد برعاية عراقية سعيا لتحسين العلاقات بينهما.