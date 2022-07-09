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الشرطة المغربية توقف 25 مهاجرا بتهمة محاولة العبور إلى إسبانيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 09 يوليو 2022, 08:31 مساء
الشرطة المغربية توقف 25 مهاجرا بتهمة محاولة العبور إلى إسبانيا
سياج سبتة ومليلية الإسبانيين. (الإنترنت)
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أعلنت الشرطة المغربية، السبت، توقيف 25 مهاجرا من أفريقيا جنوب الصحراء ومصادرة متعلقات تشير إلى أنهم كانوا يخططون لدخول جيبي سبتة ومليلية الإسبانيين، الحدود البرية الوحيدة للاتحاد الأوروبي مع القارة الأفريقية.

 وقالت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان «تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن طنجة السبت، من إجهاض محاولة للهجرة غير المشروعة وتوقيف 25 مرشحا للهجرة ينحدرون من دول أفريقيا جنوب الصحراء»، بحسب «فرانس برس».

وكان بحوزة المهاجرين الخمسة والعشرين «36 أداة حديدية مصنوعة بشكل تقليدي ويشتبه في استخدامها في عمليات الهجرة الجماعية عن طريق التسلق» بحسب بيان المديرية.

مكافحة شبكات الاتجار بالبشر
وفي بيان آخر، أفادت الشرطة المغربية بضبط 138 أداة حديدية يدوية الصنع داخل محل بمدينة طنجة، يمكن استخدامها في «عمليات التسلق».

وتأتي العمليتان غداة إطلاق المغرب والاتحاد الأوروبي «شراكة متجددة» لمكافحة شبكات الاتجار بالبشر بعد محاولة دخول نحو ألفي مهاجر جيب مليلية الإسباني الواقع في شمال المغرب في 24 يونيو.

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وقتل خلال هذه المحاولة 23 مهاجرا وفق السلطات المغربية، في حين تقول منظمات غير حكومية إن حصيلة القتلى «37 على الأقل» وعشرات الجرحى بينهم 140 في صفوف قوات الأمن المغربية ونحو خمسين في صفوف الشرطة الإسبانية.

جيبا سبتة ومليلية الإسبانيين 
وحصيلة الخسائر البشرية هذه هي الأفدح على الإطلاق التي سجّلت عند الحدود بين المغرب وجيبي سبتة ومليلية الإسبانيين.

وأعقبت المأساة إدانات دولية، وقد ندّدت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بـ«استخدام المفرط للعنف»، وطالبا بفتح تحقيق، وهو ما أيّده الاتحاد الأوروبي.

وفتحت السلطات الإسبانية تحقيقين في الواقعة فيما شكّل المجلس الوطني لحقوق الإنسان للمملكة المغربية «بعثة استطلاعية». وتقاضي السلطات المغربية 65 مهاجرا بتهم من بينها «الدخول بطريقة غير شرعية للتراب المغربي».

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