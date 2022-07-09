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بالصور: ملايين المسلمين في العالم يؤدون صلاة عيد الأضحى

القاهرة - بوابة الوسط السبت 09 يوليو 2022, 11:11 صباحا
بالصور: ملايين المسلمين في العالم يؤدون صلاة عيد الأضحى
طفلة فلسطينية تحتفل بعيد الأضحى قرب مسجد الصخرة بالقدس المحتلة. 9 يوليو 2022. (أ ف ب).
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أدى المسلمين حول العالم، صباح السبت، صلاة عيد الأضحى، في عدد من الدول العربية والآسيوية والأوروبية، وتشابهت مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى المبارك حول العالم، رغم اختلاف الثقافات والعادات، فعجت المساجد بالمصلين المكبرين، وامتلأت الأسواق بالأضاحي، وازدانت الشوارع والطرقات بالزينة وسط فرحة الأطفال بملابس العيد الجديدة.

وأدى رئيس المجلس الرئاسي،محمد المنفي، صلاة عيد الأضحى المبارك بمدينة تاورغاء، بحضور عدد كبير من أهالي المدينة، وحرص الرئيس المنفي على أداء صلاة العيد في مدينة تاورغاء تأكيداً على رؤية المجلس الرئاسي للمصالحة الوطنية، وتقديراً لمكانة كل المدن الليبية ومن بينها هذه المدينة التي بدأت تستعيد عافيتها وعودة حياة المواطنين فيها لوضعها الطبيعي.

وتوافد آلاف الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى المبارك، لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، في أجواء مفعمة بالفرح والسعادة التي غمرت القلوب في أول أيام عيد الفطر السعيد، ونشرت وسائل إعلام فلسطينية، صور وفيديوهات آلاف المصلين وهم يؤدون الصلاة في المسجد المبارك وفي ساحاته.

وفي بلاد الحرمين الشريفين أدى ألاف المصلون صلاة عيد الأضحى المبارك في المسجد الحرام، وأمّ المصلين فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام الدكتور عبدالله بن عواد الجهني، ولم تظهر الصور التي نشرتها وكالة الأنباء السعودية «واس» أي من المسؤولين السعوديين الكبار سواء الملك سلمان أو ولي العهد محمد بن سلمان وحتى المسؤولين العرب والذين عادة ما يصلون صلاة العيد بمكة المكرمة.

وفي مصر أدى ملايين المواطنين صلاة العيد في الجوامع والساحات، فيما أدى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، شعائر الصلاة في مسجد المشير طنطاوي.

آلاف الفلسطينيين يصلون صلاة عيد الأضحى بالمسجد الأقصى المبارك. 9 يوليو 2022. (أ ف ب).
آلاف الفلسطينيين يصلون صلاة عيد الأضحى بالمسجد الأقصى المبارك. 9 يوليو 2022. (أ ف ب).
الرئيس الليبي محمد المنفي خلال آداء صلاة عيد الأضحى المبارك بمدينة تاورغاء، 9 يوليو 2022. (المجلس الرئاسي)
الرئيس الليبي محمد المنفي خلال آداء صلاة عيد الأضحى المبارك بمدينة تاورغاء، 9 يوليو 2022. (المجلس الرئاسي)
الحرم المكي صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك. 9 يوليو 2022. (واس).
الحرم المكي صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك. 9 يوليو 2022. (واس).
فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام الدكتور عبدالله بن عواد الجهني. 9 يوليو 2022. (واس).
فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام الدكتور عبدالله بن عواد الجهني. 9 يوليو 2022. (واس).
المسلمون يؤدون صلاة عيد الأضحى في العاصمة المصرية القاهرة، 9 يوليو 2022. (أ ف ب)
المسلمون يؤدون صلاة عيد الأضحى في العاصمة المصرية القاهرة، 9 يوليو 2022. (أ ف ب)
المسلمون يؤدون صلاة عيد الأضحى في العاصمة الروسية موسكو. 9 يوليو 2022. (أ ف ب)
المسلمون يؤدون صلاة عيد الأضحى في العاصمة الروسية موسكو. 9 يوليو 2022. (أ ف ب)
المسلمون يؤدون صلاة عيد الأضحى في العاصمة الروسية موسكو. 9 يوليو 2022. (أ ف ب)
المسلمون يؤدون صلاة عيد الأضحى في العاصمة الروسية موسكو. 9 يوليو 2022. (أ ف ب)
المعتصممون يؤدون صلاة عيد الأضحى في أحد شوارع العاصمة السودانية الخرطوم. 9 يوليو 2022. (أ ف ب)
المعتصممون يؤدون صلاة عيد الأضحى في أحد شوارع العاصمة السودانية الخرطوم. 9 يوليو 2022. (أ ف ب)
ملايين المسلمين في العالم يؤدون صلاة عيد الأضحى، 9 يوليو 2022. (أ ف ب)
ملايين المسلمين في العالم يؤدون صلاة عيد الأضحى، 9 يوليو 2022. (أ ف ب)
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