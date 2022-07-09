Atwasat

صلاة العيد في الحرم المكي دون حضور الملك سلمان وولي عهده

القاهرة - بوابة الوسط السبت 09 يوليو 2022, 10:32 صباحا
صلاة العيد في الحرم المكي دون حضور الملك سلمان وولي عهده
فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام الدكتور عبدالله بن عواد الجهني. 9 يوليو 2022. (واس).
alwasat radio

أدى المصلون اليوم صلاة عيد الأضحى المبارك في المسجد الحرام، وأمّ المصلين فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام الدكتور عبدالله بن عواد الجهني، ولم تظهر الصور التي نشرتها وكالة الأنباء السعودية «واس» أي من المسؤولين السعوديين الكبار سواء الملك سلمان أو ولي العهد محمد بن سلمان وحتى المسؤولين العرب والذين عادة ما يصلون صلاة العيد بمكة المكرمة.

وقال فضيلة الدكتور عبدالله بن عواد الجهني: «أيها المسلمون في هذه الصبيحة الميمونة نستقبل يومًا أغرَّ من أيام الإسلام ، فهو يوم عظيم وعيد كريم ، حرمه الله سبحانه وتعالى وسماه يوم الحج الأكبر ، يفرح فيه المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، إنه يوم أكل وشرب وذكر لله عز وجل ، فحجاج بيت الله تعالى يفرحون بإتمام نسكهم وقضاء تفثهم وبنفحات الله عليهم ، وغير الحجاج يفرحون بما سخر الله لهم من بهيمة الأنعام ، والاقتداء بسيد الأنام صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا».

واستشهد فضيلة الدكتور الجهني بخطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع التي قال فيها : «أيها الناس اعبدوا ربكم ، وصلوا خمسكم ، وصوموا شهركم ، وأطيعوا ذا أمركم ، تدخلوا جنة ربكم » رواه أحمد في مسنده ، وقال صلى الله عليه وسلم : «لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض» رواه البخاري ومسلم ، موصياً المسلمين بالاقتداء بما ورد في هذه الخطبة فهي وصية عظيمة جامعة لموجبات دخول الجنة وأسباب الظفر بنعيمها.

ووجه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، صباح اليوم السبت كلمة لحجاج بيت الله الحرام أكد على الفخر بشرف خدمة الحجاج من مختلف دول العالم مهنئا المسلمين بحلول عيد الأضحى، وذلك في كلمة للحجاج والمواطنين والمقيمين والمسلمين.

وقال الملك سلمان: «بعد الظروف الاستثنائية الصحية التي عصفت بالعالم أجمع؛ نحمد الله على تسهيل عودة الحجاج بفضله سبحانه ثم بفضل الجهود الضخمة التي بذلها العاملون في القطاعات كافة، في المملكة العربية السعودية، فلهم الشكر على ما قدموا وما يقدموا، امتدادًا لما شَرَّف الله بلادنا به من خدمة الحرمين الشريفين، ورعاية ضيوف الرحمن، والسهر على راحتهم، فلله الحمد والشكر على فضله العظيم».

وأضاف: «نتيجة للنجاح الكبير الذي حققته المملكة في مواجهة جائحة (كورونا)، رفعنا عدد حجاج موسم هذا العام ليكون مليون حاج من الداخل والخارج، مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية الوقائية، حرصاً على سلامة الحجاج، وعناية بصحتهم».

الحرم المكي صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك. 9 يوليو 2022. (واس).
الحرم المكي صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك. 9 يوليو 2022. (واس).
الحرم المكي صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك. 9 يوليو 2022. (واس).
الحرم المكي صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك. 9 يوليو 2022. (واس).
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

علماء يوصون بهذا الدواء لعلاج الجلطة الدماغية

علماء يوصون بهذا الدواء لعلاج الجلطة الدماغية
الحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى في ختام أكبر موسم حج منذ 2019

الحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى في ختام أكبر موسم حج منذ 2019
إيلون ماسك يلغي صفقة شراء «تويتر»

إيلون ماسك يلغي صفقة شراء «تويتر»
سمير شمام في «مقابلة خاصة» على قناة «Wtv»: الموسم الحالي أصعب من السابق

سمير شمام في «مقابلة خاصة» على قناة «Wtv»: الموسم الحالي أصعب من السابق
بطولة ويمبلدون: ديوكوفيتش إلى النهائي لملاقاة كيريوس

بطولة ويمبلدون: ديوكوفيتش إلى النهائي لملاقاة كيريوس
بعد تألقها في «ويمبلدون».. تونس تستعد لاستقبال شعبي لـ«وزيرة السعادة» أنس جابر

بعد تألقها في «ويمبلدون».. تونس تستعد لاستقبال شعبي لـ«وزيرة السعادة» أنس جابر
الحجاج يتوافدون على جبل عرفات (صور)

الحجاج يتوافدون على جبل عرفات (صور)
«أتلانتيك كاونسيل»: ماذا يمكن أن يتعلم الليبيون من الأحداث في تونس؟

«أتلانتيك كاونسيل»: ماذا يمكن أن يتعلم الليبيون من الأحداث في تونس؟
باحثون يشككون بفعالية حقن مستخدمة لعلاج التهاب مفاصل الركبتين

باحثون يشككون بفعالية حقن مستخدمة لعلاج التهاب مفاصل الركبتين
«فرانس برس»: وفاة شينزو آبي عقب تعرضه لإطلاق نار

«فرانس برس»: وفاة شينزو آبي عقب تعرضه لإطلاق نار
وفاة جيمس كان أحد نجوم فيلم «العراب»

وفاة جيمس كان أحد نجوم فيلم «العراب»
4 ظواهر تحاصر ختام الدوري الممتاز في نسخته «47»

4 ظواهر تحاصر ختام الدوري الممتاز في نسخته «47»
جريدة «الوسط»: جمعة الغضب تفتح «مزاد» خرائط الطريق

جريدة «الوسط»: جمعة الغضب تفتح «مزاد» خرائط الطريق
القبض على قاتل أبيه في سبها

القبض على قاتل أبيه في سبها
بتعاون أوروبي.. ورشة عمل في طرابلس لمواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل

بتعاون أوروبي.. ورشة عمل في طرابلس لمواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل
الاتحاد الأوروبي يحذر من أكبر عملية طرد للفلسطينيين في عقود

الاتحاد الأوروبي يحذر من أكبر عملية طرد للفلسطينيين في عقود
في العدد المزدوج «346 ـ347»: غضب ومناورات ومبادرات.. وغلاء في العيد

في العدد المزدوج «346 ـ347»: غضب ومناورات ومبادرات.. وغلاء في العيد
بوتين يتوعد الغربيين: إذا أرادوا هزيمة روسيا «فليحاولوا»

بوتين يتوعد الغربيين: إذا أرادوا هزيمة روسيا «فليحاولوا»
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
الاتحاد الأوروبي يحذر من أكبر عملية طرد للفلسطينيين في عقود
الاتحاد الأوروبي يحذر من أكبر عملية طرد للفلسطينيين في عقود
السيسي ينعى شينزو آبي: كان صديقا مخلصا لمصر
السيسي ينعى شينزو آبي: كان صديقا مخلصا لمصر
الحجاج يتوافدون على جبل عرفات (صور)
الحجاج يتوافدون على جبل عرفات (صور)
الأسد يزور حلب للمرة الأولى منذ 11 عاما
الأسد يزور حلب للمرة الأولى منذ 11 عاما
فيتو روسي ضد تمديد آلية إيصال المساعدات إلى سورية
فيتو روسي ضد تمديد آلية إيصال المساعدات إلى سورية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
قيس سعيد: الإسلام لن يكون دين الدولة في الدستور الجديد
قيس سعيد: الإسلام لن يكون دين الدولة في الدستور الجديد...
قطر تقدم دعما ماليا بقيمة 60 مليون دولار للجيش اللبناني
قطر تقدم دعما ماليا بقيمة 60 مليون دولار للجيش اللبناني...
نحو ألفي مهاجر حاولوا الجمعة دخول جيب مليلة من المغرب
نحو ألفي مهاجر حاولوا الجمعة دخول جيب مليلة من المغرب...
مصر: الحكم بإعدام قاتل طالبة المنصورة
مصر: الحكم بإعدام قاتل طالبة المنصورة...
بن سلمان يصل تركيا في أول زيارة منذ مقتل خاشقجي
بن سلمان يصل تركيا في أول زيارة منذ مقتل خاشقجي...
المزيد
بالصور: ملايين المسلمين في العالم يؤدون صلاة عيد الأضحى
بالصور: ملايين المسلمين في العالم يؤدون صلاة عيد الأضحى...
صلاة العيد في الحرم المكي دون حضور الملك سلمان وولي عهده
صلاة العيد في الحرم المكي دون حضور الملك سلمان وولي عهده...
الحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى في ختام أكبر موسم حج منذ 2019
الحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى في ختام أكبر موسم حج منذ ......
فيتو روسي ضد تمديد آلية إيصال المساعدات إلى سورية
فيتو روسي ضد تمديد آلية إيصال المساعدات إلى سورية...
الأسد يزور حلب للمرة الأولى منذ 11 عاما
الأسد يزور حلب للمرة الأولى منذ 11 عاما...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط