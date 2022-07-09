صلاة العيد في الحرم المكي دون حضور الملك سلمان وولي عهده

القاهرة - بوابة الوسط

أدى المصلون اليوم صلاة عيد الأضحى المبارك في المسجد الحرام، وأمّ المصلين فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام الدكتور عبدالله بن عواد الجهني، ولم تظهر الصور التي نشرتها وكالة الأنباء السعودية «واس» أي من المسؤولين السعوديين الكبار سواء الملك سلمان أو ولي العهد محمد بن سلمان وحتى المسؤولين العرب والذين عادة ما يصلون صلاة العيد بمكة المكرمة.

وقال فضيلة الدكتور عبدالله بن عواد الجهني: «أيها المسلمون في هذه الصبيحة الميمونة نستقبل يومًا أغرَّ من أيام الإسلام ، فهو يوم عظيم وعيد كريم ، حرمه الله سبحانه وتعالى وسماه يوم الحج الأكبر ، يفرح فيه المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، إنه يوم أكل وشرب وذكر لله عز وجل ، فحجاج بيت الله تعالى يفرحون بإتمام نسكهم وقضاء تفثهم وبنفحات الله عليهم ، وغير الحجاج يفرحون بما سخر الله لهم من بهيمة الأنعام ، والاقتداء بسيد الأنام صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا».

واستشهد فضيلة الدكتور الجهني بخطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع التي قال فيها : «أيها الناس اعبدوا ربكم ، وصلوا خمسكم ، وصوموا شهركم ، وأطيعوا ذا أمركم ، تدخلوا جنة ربكم » رواه أحمد في مسنده ، وقال صلى الله عليه وسلم : «لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض» رواه البخاري ومسلم ، موصياً المسلمين بالاقتداء بما ورد في هذه الخطبة فهي وصية عظيمة جامعة لموجبات دخول الجنة وأسباب الظفر بنعيمها.

ووجه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، صباح اليوم السبت كلمة لحجاج بيت الله الحرام أكد على الفخر بشرف خدمة الحجاج من مختلف دول العالم مهنئا المسلمين بحلول عيد الأضحى، وذلك في كلمة للحجاج والمواطنين والمقيمين والمسلمين.

وقال الملك سلمان: «بعد الظروف الاستثنائية الصحية التي عصفت بالعالم أجمع؛ نحمد الله على تسهيل عودة الحجاج بفضله سبحانه ثم بفضل الجهود الضخمة التي بذلها العاملون في القطاعات كافة، في المملكة العربية السعودية، فلهم الشكر على ما قدموا وما يقدموا، امتدادًا لما شَرَّف الله بلادنا به من خدمة الحرمين الشريفين، ورعاية ضيوف الرحمن، والسهر على راحتهم، فلله الحمد والشكر على فضله العظيم».

وأضاف: «نتيجة للنجاح الكبير الذي حققته المملكة في مواجهة جائحة (كورونا)، رفعنا عدد حجاج موسم هذا العام ليكون مليون حاج من الداخل والخارج، مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية الوقائية، حرصاً على سلامة الحجاج، وعناية بصحتهم».

الحرم المكي صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك. 9 يوليو 2022. (واس).

الحرم المكي صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك. 9 يوليو 2022. (واس).